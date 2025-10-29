Inteligența Artificială devine din ce în ce mai prezentă în viețile noastre. Aplicațiile bazate algoritmi IA sunt folosiți în cele mai diferite domenii, de la medicină la literatură.

Inteligența Artificială

Trăim într-o epocă în care ne acaparează din ce în ce mai mult timp. Un număr din ce în ce mai mare de persoane își petrec viața în spațiul online. Oamenii găsesc pe platformele de socializare, în spatele avatarurilor, ceea ce nu au în realitate. În mediul virtual au acces la o viață luxoasă, la relații cu personalități celebre, la călătorii în destinații exotice.

Nu puțini sunt cei care apelează la tot felul de artificii tehnice pentru a părea cu totul alte persoane decât sunt în realitate. Iar acum, o aplicație bazată de Inteligența Artificială vine să îi facă și mai dependenți de această lume. Aplicația generează fotografii de la evenimente fastuoase sau din locații speciale cu cei care o folosesc.

Pentru cei care adoră să pozeze pe rețelele de socializare și să provoace invidia urmăritorilor, este instrumentul ideal. În este doar un alt mijloc prin care realitatea este falsificată, iar utilizatorii sunt transformați în cu totul altceva.

Endless Summer poate crea un stil de viață luxos în mediul online

Conform The Verge, un dezvoltator de , Tim Wijaya, a cercetat, pentru OpenAI, modul în care indonezienii folosesc ChatGPT. El a făcut o descoperire pe cât de spectaculoasă pe atât de tristă.

Într-o postare pe platforma X a povestit că a găsit utilizatori de Facebook care partajau fotografii generate de Inteligența Artificială în care erau prezentați trăind o viață de lux.

În acest context, Laurent Del Rey, designer de produs la laboratorul Superintelligence al Meta, a realizat un proiect secundar pe care l-a numit Endless Summer. Aceasta este o aplicație social media destinată celor care au nevoie să-și creeze o nouă viață ușoară, generând fotografii false din vacanțe imaginare.

Aplicațiile bazate pe Inteligența Artificială s-au înmulțit

În magazinele de aplicații s-au înmulțit numărul programelor care promit să-i transpună pe utilizatori într-o lume virtuală așa cum și-au dorit. Toate sunt bazate pe Inteligența Artificială și dau asigurări că vor crea experiențe de neuitat.

Dreams Made concepe fundaluri vizuale din locații exotice pentru cei care vor să-și impresioneze prietenii cu vacanțele virtuale. De asemenea ManifestMe permite oamenilor să „genereze imagini personalizate care se aliniază cu obiectivele și energia ta de manifestare”.

Hayden Field, jurnalistă The Verge, susține că Endless Summer este cea mai bună dintre aplicațiile de acest gen. Aplicația a generat fotografii cu ea în Tokyo, dar și stând la o cină în Rio de Janeiro.

„M-am simțit mai bine văzându-mi versiunea virtuală bucurându-se de viața bună? Nu chiar. Poate pentru că aveau acea estetică distinctă generată de AI care îmi amintea că erau false”, scrie Hayden Field, jurnalistă .