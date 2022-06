Feli Donose, peripeții de ziua sa de naștere: „A avut o criză de nervi atât de mare”

Pe 15 iunie, Feli Donose a împlinit vârsta de 36 de ani. Este , iar cântecele sale au ajuns la sufletul românilor. Cu ocazia aniversării sale, aceasta a susținut un spectacol la un local aflat în apropierea casei sale, motiv de mândrie pentru prietenii și pentru soțul acesteia, care se aflau în public.

Artista a povestit pe rețelele de socializare experiențele și emoțiile pe care le-a simțit pe parcursul zilei și a recunoscut că nu totul a mers așa cum și-a planificat, potrivit

Feli, peripeții de ziua sa de naștere

Aceasta a relatat totul pe Instagram, unde a public și trei fotografii memorabile alături de fiica ei, Nora Luna.

„Primele 3 poze sunt de azi dimineață când Nora Luna era într-un vibe superbun. Nimeni nu va ști că aseară a avut o criză de nervi atât de mare, încât o doamnă-turist de lângă casa noastră a crezut probabil că arde casa din temelii. La fel, NIMENI nu va ști că și acum, precum seară, episodul s-a repetat”, a scris ea pe Instagram.

„Dar mă voi lăuda totuși că aici lângă noi e un local unde se cânta LIVE, unde am cântat 2 melodii, unde soțul si prietenii mei-familie s-au emoționat, și, probabil și mândrit cu mine. Aici e 22:48 Eu am baut un cocktail și jumătate și mă gândesc cu bucurie la cerceii pe care mi i-am făcut cadou. Văd mesajele voastre și promit că le citesc. Deja le-am pus la inima mea! După ce se oprește ploaia mă duc să dorm lângă copila mea. Cu tată-so cu tot. Am TOT ce imi trebuie. Chiar dacă uneori mai uit. De ziua mea și pentru toată viața sper sa nu mai uit niciodata cât de binecuvântată sunt. Zână cu figuri – vă pup din lumea mea”, a încheiat aceasta mesajul.

Vezi această postare pe Instagram

Feli se gândește la încă un copil?

Mai mult, vedeta a recunoscut . Cu toate că mai are de învățat și de exersat, tânăra nu este complexată de minusurile și neajunsurile pe care le are. Aceasta se consideră cea mai bună mamă pentru fiica sa și face aluzii la dorință de a avea mai mulți copii.

„Și mă uit în stângăcia noastră de părinți pentru prima oara, cum o adoră pe fetița noastră. Și mă uit și la mine. Dacă nu ar fi modestia asta extremă chiar aș îndrăzni să spun despre mine că sunt cea mai bună mamă pentru Nora Luna si frățiorii si surorile ei. Asta dacă îngerașii ne mai aleg în rol de părinți. Am ales sa postez azi poze cu familia mea perfect imperfectă. Să am un reminder vizual aici pe Instagram care să îmi dea două palme atunci când iar o iau pe câmpii si mă cred buricu’ Pamantului. Te iubesc, familia mea”, a conchis Feli pe Instagram.