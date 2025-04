Feli: „Eu sper să iubesc la un moment dat, cu adevărat”. Ce își dorește de la o viitoare relație

, în vârstă de 38 de ani, a dezvăluit recent cum își dorește să fie ei . Cântăreața speră că la un moment dat o să iubească „cu adevărat”, scrie .

Cum vrea să fie viitoarea relație

„Știi cum e… când ieși după o despărțire, spui: gata, să nu mai aud niciodată! Eu abia aștept, eu sper să iubesc la un moment dat, cu adevărat. Pentru că îndrăgostită am fost, de iubit, mno… Eu cred că trebuie să fie de treabă și să ne înțelegem. Să ne oferim un pic de spațiu când ne cerem”, a spus cântăreața.

„Când ești feminină, ești fluidă. Dansezi așa cu viața și poți să-i dai bărbatului atât de multe lucruri. Atât de multe experiențe frumoase – de la sexual, la ce vrei tu, în general, la un luat în brațe dimineața, un băut cafeaua împreună, chestii din astea. Când femeia își permite să fie femeie, doar că îl ultimii ani femeia nu își mai permite să fie femeie, pentru că este nevoită câteodată și să-și monteze singură dulapul în casă, pentru că bărbatul e obosit”, a adăugat ea.

Feli a spus, de asemenea, că se simte adesea copleșită de responsabilitățile zilnice. Ea își dorește un bărbat care să spună „mă ocup eu de asta”.

„Eu nu mai știu să fiu feminină, pentru că duc în spate acest trebuie. Trebuie să am grijă de casă, trebuie să am grijă de copil, trebuie să am grijă de maică-mea, trebuie să am grijă de cariera mea, trebuie să fiu atentă la trupa mea. Eu îmi doresc un bărbat care să vină și să zică, în anumite aspecte, unde poate, «.mă ocup eu de asta». Eu de asta am nevoie! De «.mă ocup eu de asta». Și când zici că te ocupi, eu să fiu 100% sigură că te-ai ocupat”, a spus ea.