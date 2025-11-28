B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Feli: „Noi nu suntem maimuțe”/ „Nu mai veniți la noi la concerte!”. Ce s-a întâmplat după un concert și de ce a răbufnit artista

Feli: „Noi nu suntem maimuțe”/ „Nu mai veniți la noi la concerte!”. Ce s-a întâmplat după un concert și de ce a răbufnit artista

Selen Osmanoglu
28 nov. 2025, 12:21
Feli: „Noi nu suntem maimuțe”/ „Nu mai veniți la noi la concerte!”. Ce s-a întâmplat după un concert și de ce a răbufnit artista
Feli Donose. Sursa foto: Captură video - Ilinca Vandici / Facebook
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat
  2. Răspunsul artistei
  3. „Noi nu suntem maimuțe”

Cântăreața Feli a reacționat după ce un bărbat a acuzat-o că nu a făcut poze cu fanii la finalul unui concert. Iată ce a spus aceasta!

Ce s-a întâmplat

Feli a povestit pe Instagram că a fost criticată de un bărbat pentru că nu a stat la finalul unui concert să facă poze.

Artista a răspuns și a explicat că acest lucru s-a întâmplat o singură dată în cei 11 ani de carieră, motivul fiind dat de o stare de anxietate resimțită puternic.

Răspunsul artistei

„Norocoși sunt artiștii care în ziua de azi au fani cu adevărat, pentru că, de cele mai multe ori, nu mai avem fani, doar dacă oferim ceva la schimb. Este ceva 100% condiționat”, a explicat Feli, pe rețelele de socializare.

„Am avut un concert și, pentru prima dată, am avut un atac de anxietate și nu am stat la poze. O dată! În 11 ani, nu am stat la poze… Mă rog, nu vine el la mine la concerte de 11 ani, dar… aveți idee, în mare”, a adăugat.

„Oamenii care vin la concertele mele știu că stau la poze până la ultimul om din coadă. Eu nu plec până nu am fac poze cu toată lumea și mă îmbrățișez cu cine simt să mă îmbrățișez”, a mai povestit ea.

„Noi nu suntem maimuțe”

„Noi nu suntem nici maimuțe, să stăm acolo să facem poze nonstop orice ar fi, suntem oameni și avem suflet. Mai obosim și poate obosim, nu suntem într-o stare bună. Exact ca și voi! Toată lumea e la fel. Mai ales în simțire…”, a mai precizat Feli.

„Mi se pare foarte, foarte, foarte urât și o foarte mare lipsă de respect ca oamenii care, aparent iubesc muzica ta, să se comporte așa. Nu mai veniți la noi la concerte! Mulți dintre voi veniți la concerte ca să faceți poze cu maimuța”, a adăugat.

„Nu mă afectează bullying-ul în social media, dar mă deranjează lipsa de repect. Puteți să mă blocați!”, a încheiat artista.

Tags:
Citește și...
Alina Pușcău, singură după Asia Express 2025: „Mă iubesc pe mine și asta contează cel mai mult”
Monden
Alina Pușcău, singură după Asia Express 2025: „Mă iubesc pe mine și asta contează cel mai mult”
Laura Cosoi a reușit din nou să-și surprindă fanii! Dezvăluirea care a uimit pe toată lumea
Monden
Laura Cosoi a reușit din nou să-și surprindă fanii! Dezvăluirea care a uimit pe toată lumea
După ce s-au îmbrățișat la priveghiul lui Horia Moculescu, Mariana Moculescu și Nidia au recurs din nou tăcere. Ce spune fosta soție a artistului despre o posibilă împăcare cu fiica ei: „Să iasă din vraja rea”
Monden
După ce s-au îmbrățișat la priveghiul lui Horia Moculescu, Mariana Moculescu și Nidia au recurs din nou tăcere. Ce spune fosta soție a artistului despre o posibilă împăcare cu fiica ei: „Să iasă din vraja rea”
Nicoleta Luciu, secretul unei siluete de invidiat: „Mănânc până mi se face rău și după nu îmi mai trebuie”. Cum a reușit să slăbească mai bine de 10 kilograme
Monden
Nicoleta Luciu, secretul unei siluete de invidiat: „Mănânc până mi se face rău și după nu îmi mai trebuie”. Cum a reușit să slăbească mai bine de 10 kilograme
Andreea Bănică a spus tot! Ce se intâmplă cu sănătatea cântăreței: „S-a accentuat așa într-un an”
Monden
Andreea Bănică a spus tot! Ce se intâmplă cu sănătatea cântăreței: „S-a accentuat așa într-un an”
Mariana Moculescu, despre fiica sa Nidia: „Sper să iasă din vraja neagră” / Cum au fost surprinse cele două la priveghiul lui Horia Moculescu
Monden
Mariana Moculescu, despre fiica sa Nidia: „Sper să iasă din vraja neagră” / Cum au fost surprinse cele două la priveghiul lui Horia Moculescu
Simona Pătruleasa, destăinuiri despre miracolul pe care l-a trăit: „Am izbucnit în plâns și nu mă puteam opri. A fost ceva extraordinar”
Monden
Simona Pătruleasa, destăinuiri despre miracolul pe care l-a trăit: „Am izbucnit în plâns și nu mă puteam opri. A fost ceva extraordinar”
Oana Roman, la capătul puterilor: „Mă omoară faptul că nu am pe nimeni care să mă ajute”. Ce a pățit vedeta
Monden
Oana Roman, la capătul puterilor: „Mă omoară faptul că nu am pe nimeni care să mă ajute”. Ce a pățit vedeta
Lucian Viziru a avut în 2025 un an plin de încercări. Ce probleme de sănătate l-au dus pe patul de spital: „Am început să prețuiesc mai mult fiecare zi”
Monden
Lucian Viziru a avut în 2025 un an plin de încercări. Ce probleme de sănătate l-au dus pe patul de spital: „Am început să prețuiesc mai mult fiecare zi”
Nea Marin: „ A alinat mult din acea rană”. Cum a reușit să treacă peste pierderea fiului său
Monden
Nea Marin: „ A alinat mult din acea rană”. Cum a reușit să treacă peste pierderea fiului său
Catalin Drula
Ultima oră
13:52 - Reacția lui George Simion după demisia lui Ionuț Moșteanu: „Guvern incapabil!”
13:44 - Newsweek / Politico: Europa ia în calcul o ofensivă fără precedent împotriva Rusiei. Putin amplifică războiul hibrid
13:38 - Alina Pușcău, singură după Asia Express 2025: „Mă iubesc pe mine și asta contează cel mai mult”
13:35 - Laura Cosoi a reușit din nou să-și surprindă fanii! Dezvăluirea care a uimit pe toată lumea
13:33 - Moșteanu a plecat de la Ministerul Apărării. Radu Miruță e interimar. Care e următoarea propunere a USR-ului
13:14 - CTP, după ce Ionuț Moșteanu a plecat din Guvern: „Nu-și dă demisia, a fost demis” (VIDEO)
13:09 - AUR conduce în sondaje în București. PSD e cel mai aproape de AUR. Cum arată cele mai recente cifre pentru USR și PNL
13:06 - Medic: „De șapte ori se face pielea mai fină”. Iată care este cea mai simplă și gratuită metodă pentru un ten tânăr
12:38 - Un nou sondaj. Clasamentul se dă peste cap. Cine conduce în preferințele bucureștenilor
12:37 - Urmează o avalanșă de scumpiri până în ianuarie. Ce avertizare lansază comercianții pentru lunile ce vin