Feli a reacționat după ce un bărbat a acuzat-o că nu a făcut poze cu fanii la finalul unui concert. Iată ce a spus aceasta!

Ce s-a întâmplat

Feli a povestit pe că a fost criticată de un bărbat pentru că nu a stat la finalul unui concert să facă poze.

Artista a răspuns și a explicat că acest lucru s-a întâmplat o singură dată în cei 11 ani de carieră, motivul fiind dat de o stare de anxietate resimțită puternic.

Răspunsul artistei

„Norocoși sunt artiștii care în ziua de azi au fani cu adevărat, pentru că, de cele mai multe ori, nu mai avem fani, doar dacă oferim ceva la schimb. Este ceva 100% condiționat”, a explicat Feli, pe rețelele de socializare.

„Am avut un concert și, pentru prima dată, am avut un atac de anxietate și nu am stat la poze. O dată! În 11 ani, nu am stat la poze… Mă rog, nu vine el la mine la concerte de 11 ani, dar… aveți idee, în mare”, a adăugat.

„Oamenii care vin la concertele mele știu că stau la poze până la ultimul om din coadă. Eu nu plec până nu am fac poze cu toată lumea și mă îmbrățișez cu cine simt să mă îmbrățișez”, a mai povestit ea.

„Noi nu suntem maimuțe”

„Noi nu suntem nici maimuțe, să stăm acolo să facem poze nonstop orice ar fi, suntem oameni și avem suflet. Mai obosim și poate obosim, nu suntem într-o stare bună. Exact ca și voi! Toată lumea e la fel. Mai ales în simțire…”, a mai precizat Feli.

„Mi se pare foarte, foarte, foarte urât și o foarte mare lipsă de respect ca oamenii care, aparent iubesc muzica ta, să se comporte așa. Nu mai veniți la noi la concerte! Mulți dintre voi veniți la concerte ca să faceți poze cu maimuța”, a adăugat.

„Nu mă afectează bullying-ul în social media, dar mă deranjează lipsa de repect. Puteți să mă blocați!”, a încheiat artista.