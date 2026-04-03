Fiica Andreei Marin s-a întors pentru câteva zile din Statele Unite pentru a sărbătorii Paștele acasă. Vedeta a simțit nevoia să împărtășească momentele emoționante cu fanii săi prin intermediul unui mesaj plin de nostalgie.
Andreea Marin a rememorat primii ani de viață ai Violetei. Andreea este uimită de rapiditatea cu care a trecut timpul și de transformarea spectaculoasă a tinerei. Vedeta a subliniat că fiica sa nu mai este doar un copil, ci a devenit o parteneră de nădejde, serioasă și implicată în tot ceea ce face.
„Ce bucurie pentru o mamă să ajungă să pună umăr lângă umăr alături de copilul său, să construiască împreună! Parcă ieri o țineam pe Violeta la pieptul meu, nu știu când a trecut vremea, că azi e mai înaltă decât mine, serioasă când e vorba de munca sa și o parteneră de nădejde pentru mine! Fiica mea e doar pentru câteva zile acasă într-o scurtă vacanță“, a declarat Andreea Marin pe pagina sa de Instagram.
Deși studiază în prezent în străinătate, Violeta dă semne că ar vrea să se întoarcă în România după finalizarea studiilor. Andreea Marin a clarificat anterior că plecarea fiicei sale la studii peste ocean nu a fost concepută ca o separare definitivă de România. Violeta își dorește să acumuleze cunoștințe și experiențe internaționale.
„Ea își dorește să se întoarcă. Nu a plecat cu ideea de a rămâne acolo”, a declarat Andreea Marin.
Cât timp Violeta a fost plecată să studieze, mama sa a avut o transformare fizică remarcabilă, deoarece a reușit să slăbească 20 de kilograme. Procesul a fost destul de anevoios întrucât, s-a realizat cu o dietă strict. Așa că, la întoarcerea acasă a fiicei sale, prezentatoarea tv a afișat o formă fizică invidiabilă, fiind un exemplu de ambiție pentru comunitatea sa.