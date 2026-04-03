„Parcă ieri o țineam la piept": Ce mesaj emoționant i-a transmis Andreea Marin fiicei sale după ce s-a întors în țară

„Parcă ieri o țineam la piept”: Ce mesaj emoționant i-a transmis Andreea Marin fiicei sale după ce s-a întors în țară

Flavia Codreanu
03 apr. 2026, 20:40
Sursa foto: Andreea Marin / Facebook
Cuprins
  1. Ce sentimente a trăit vedeta când și-a revăzut copilul
  2. Va rămâne definitiv în America fiica Andreei Marin după terminarea studiilor
  3. Ce schimbări au avut loc în familie

Fiica Andreei Marin s-a întors pentru câteva zile din Statele Unite pentru a sărbătorii Paștele acasă.  Vedeta a simțit nevoia să împărtășească momentele emoționante cu fanii săi prin intermediul unui mesaj plin de nostalgie.

Ce sentimente a trăit vedeta când și-a revăzut copilul

Andreea Marin a rememorat primii ani de viață ai Violetei. Andreea este uimită de rapiditatea cu care a trecut timpul și de transformarea spectaculoasă a tinerei. Vedeta a subliniat că fiica sa nu mai este doar un copil, ci a devenit o parteneră de nădejde, serioasă și implicată în tot ceea ce face.

„Ce bucurie pentru o mamă să ajungă să pună umăr lângă umăr alături de copilul său, să construiască împreună! Parcă ieri o țineam pe Violeta la pieptul meu, nu știu când a trecut vremea, că azi e mai înaltă decât mine, serioasă când e vorba de munca sa și o parteneră de nădejde pentru mine! Fiica mea e doar pentru câteva zile acasă într-o scurtă vacanță“, a declarat Andreea Marin pe pagina sa de Instagram.

Va rămâne definitiv în America fiica Andreei Marin după terminarea studiilor

Deși studiază în prezent în străinătate,  Violeta dă semne că ar vrea să se întoarcă în România după finalizarea studiilor. Andreea Marin a clarificat anterior că plecarea fiicei sale la studii peste ocean nu a fost concepută ca o separare definitivă de România. Violeta își dorește să acumuleze cunoștințe și experiențe internaționale.

„Ea își dorește să se întoarcă. Nu a plecat cu ideea de a rămâne acolo”, a declarat Andreea Marin.

Ce schimbări au avut loc în familie

Cât timp Violeta a fost plecată să studieze, mama sa a avut o transformare fizică remarcabilă, deoarece a reușit să slăbească 20 de kilograme. Procesul a fost destul de anevoios întrucât, s-a realizat cu o dietă strict. Așa că, la întoarcerea acasă a fiicei sale, prezentatoarea tv a afișat o formă fizică invidiabilă, fiind un exemplu de ambiție pentru comunitatea sa.

După 8 luni de tăcere, Mihaela Rădulescu face dezvăluiri sfâșietoare despre pierderea lui Felix Baumgartner: „Cea mai întunecată perioadă din viața mea"
Oana Ioniță dă cărțile pe față despre relația cu Cove: „Am avut o aventură". Mărturisirea neașteptată despre cum s-a îndrăgostit de prezentator
„Ce mă cutremură, aia dau!". Andi Moisescu dezvăluie cum alege momentele de Golden Buzz la PRO TV
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp, reuniți de Paște! Nimeni nu se mai aștepta la asta: „Cu siguranță mai multe lucruri sunt vindecate"
„Probabil că ne-am mai întâlnit și în alte vieți". Ce îi ține cu adevărat împreună pe Daliana și Răzvan Simion
„Slavă Domnului că am aflat înainte să decolăm". Larisa Udilă, momente de panică la bordul unui avion defect
Valentin Sanfira rupe tăcerea după dezvăluirile triste făcute de Codruța Filip la podcastul lui Măruță: „Am găsit ceva mai valoros!"
Adevăratul motiv pentru care Codruța Filip și Valentin Sanfira au divorțat: „Am simțit că mor". I-a dezvăluit totul lui Cătălin Măruță
Doi vloggeri români au testat Orient Express: „Te simți regal". Cât costă o singură noapte în celebrul tren. Suma este colosală
Marian Grozavu și Bianca Dan de la „Insula Iubirii" s-au despărțit. Ce au declarat cei doi despre motivele separării
