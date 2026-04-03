Fiica Andreei Marin s-a întors pentru câteva zile din Statele Unite pentru a sărbătorii Paștele acasă. Vedeta a simțit nevoia să împărtășească momentele emoționante cu fanii săi prin intermediul unui mesaj plin de nostalgie.

Ce sentimente a trăit vedeta când și-a revăzut copilul

Andreea Marin a rememorat primii ani de viață ai Violetei. este uimită de rapiditatea cu care a trecut timpul și de transformarea spectaculoasă a tinerei. Vedeta a subliniat că fiica sa nu mai este doar un copil, ci a devenit o parteneră de nădejde, serioasă și implicată în tot ceea ce face.

„Ce bucurie pentru o mamă să ajungă să pună umăr lângă umăr alături de copilul său, să construiască împreună! Parcă ieri o țineam pe Violeta la pieptul meu, nu știu când a trecut vremea, că azi e mai înaltă decât mine, serioasă când e vorba de munca sa și o parteneră de nădejde pentru mine! Fiica mea e doar pentru câteva zile acasă într-o scurtă vacanță“, a declarat Andreea Marin pe pagina sa de .

Va rămâne definitiv în America fiica Andreei Marin după terminarea studiilor

Deși studiază în prezent în străinătate, Violeta dă semne că ar vrea să se întoarcă în România după finalizarea studiilor. Andreea Marin a clarificat anterior că plecarea fiicei sale la studii peste ocean nu a fost concepută ca o separare definitivă de România. Violeta își dorește să acumuleze cunoștințe și experiențe internaționale.

„Ea își dorește să se întoarcă. Nu a plecat cu ideea de a rămâne acolo”, a declarat Andreea Marin.

Ce schimbări au avut loc în familie

Cât timp Violeta a fost plecată să studieze, mama sa a avut o transformare fizică remarcabilă, deoarece a reușit să slăbească 20 de kilograme. Procesul a fost destul de anevoios întrucât, s-a realizat cu o dietă strict. Așa că, la întoarcerea acasă a fiicei sale, prezentatoarea tv a afișat o formă fizică invidiabilă, fiind un exemplu de ambiție pentru comunitatea sa.