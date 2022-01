Fiica cea mică a lui Adrian Minune se pregătește de nuntă la doar 18 ani. Adriana Simionescu: „Eu nu concep să divorțezi. Ți-ai ales persoana nepotrivită, rămâi nefericită până la adânci bătrâneți” (GALERIE FOTO)

Adriana Simionescu, fiica cea mică a lui Adrian Minune, se pregătește de nuntă la doar 18 ani. Tânăra a fost cerută în căsătorie de iubitul ei, Nicu, fix în ziua de Crăciun, iar acum a vorbit despre planurile pe care le are.

Adriana Simionescu a povestit cum a fost cerută în căsătorie

„Noi eram de Crăciun în familie cum stă toată lumea. Nici nu mă gândeam, nici nu-mi dădea prin cap că o sa fiu cerută de nevastă fix de Crăciun.

Stăteam în living, am stat cu familia lui, am mâncat, am râs și mă sună mama: ”Ce faceți? Nu mai veniți? Haideți că se supăra taica-tu” (n.r Adrian Minune).

Într-un moment al dansului m-am întors și l-am văzut pe Nicu în genunchi. Chiar nu mă așteptam”, a spus fiica lui Adrian Minune, potrivit spynews.ro.

Cum vede Adriana Simionescu ideea de căsnicie: Nu există divorț!

Adriana s-a arătat apoi convinsă că Nicu e jumătatea ei și nici nu concepe să se despartă vreodată.

„Eu nu concep dacă ai mers în fața lui Dumnezeu și te-ai căsătorit religios, să divorțezi, nu există divorț.

Ai greșit și ți-ai ales persoana nepotrivită atunci rămâi nefericită până la adânci bătrâneți, asta este părerea mea.

Vreau nuntă tradiționala, cu aruncatul buchetului, furatul miresei, cum a fost nuntă părinților mei. Nu vreau nuntă în Maldive, că acolo nu sunt sarmale”, a mai spus fiica cea mică a lui Adrian Minune.