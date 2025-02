Fiica Ioanei Ginghină nu vrea să stea și la tatăl ei, Alexandru Papadopol: „A preferat să stea singură decât să meargă la el”

Ioana Ginghină începe deja să treacă prin suferința părintelui ce se desparte de copil. Fiica sa, Ruxandra, are 17 ani și i-a spus că atunci când va împlini 18 vrea să se mute singură într-un apartament. Actriței i se face dor de fiica ei numai când se gândește cum îi va fi fără ea în casă.

Ioana Ginghină a mai susținut că Ruxandra nu prea vrea să stea la tatăl ei, actorul Alexandru Papadopol. Amintim că Ginghină și Papadopol acum cinci ani, iar de atunci fiica lor a rămas cu mama.

Fiica Ioanei Ginghină vrea deja să se mute singură

„Acum, când am fost eu și Cristi (Pitulice, ) în Malaezia, Ruxi a stat patru zile singură. A preferat să stea singură decât să meargă să stea la tatăl ei. Am mai lăsat-o singură o zi-două, ea face acum 17 ani, și a demonstrat că are grijă de casă, nu a dat foc la casă, am găsit ordine și disciplină când m-am întors din vacanță.

Nu dă bairamuri sau petreceri, dar mai aduce acasă colegi. Dacă am văzut că e ok și putem să avem încredere, am lăsat-o patru zile să stea singură.

Nu a mai vrut să meargă cu noi în vacanță, a fost alegerea ei. Acum un an am avut o experiență deloc plăcută cu ea. I-am zis: „Gata, e momentul să ne despărțim în vacanță, dacă nu ne mai suportăm!” Mie acum mi-a fost dor de ea, mi-a lipsit, ei nu prea cred că i-a fost!

Ea zice că acum, când termină liceul, la 18 ani, se mută singură! Eu o susțin, nu sunt contra! Dar nu pot să zic că mi-e ușor, adică eu lucrez acum cu mine, mai vorbesc cu părinți care trec prin asta, e chestia cu „rămâne cuibul gol”. Dar, asta e viața, nu ai ce să faci!”, a spus Ioana Ginghină, pentru

De ce fiica Ioanei Ginghină nu vrea să stea la tată

Recent, actrița a susținut că adolescenta nu e dornică să stea acasă la tatăl ei.

„Se mai duce așa în week-end pe la el, dar mai mult când sunt eu plecată. Am fost plecată, de exemplu, de ziua mea, în Scoția, și atunci s-a văzut nevoită să stea la el. Pur și simplu, ea nu-i obișnuită acolo, s-a obișnuit acasă”, a afirmat Ioana Ginghină.