Fiicele lui Vadim Tudor au avut o viață atipică. Greutatea numelui a apăsat pe umerii lor, încă din copilărie: „Nu vreți să știți ... au încercat să se răzbune pe noi”

Fiica cea mare a lui Corneliu Vadim Tudor, Lidia, a fost invitată în cadrul emisiunii „În oglindă”, găzduită de Mihai Ghiță, acolo unde a dat frâu liber gândurilor și sentimentelor despre tatăl său. Mai mul decât atât, aceasta a făcut câteva dezvăluiri emoționante despre copilăria sa și povara numelui de familie.

Fiica lui Corneliu Vadim Tudor, dezvăluiri emoționante

Lidia Vadim Tudor și-a amintit amănunte despre copilăria ei și despre relația specială pe care a avut-o cu tatăl său. Potrivit acesteia, viața lor a fost mereu atipică, aceasta remarcând faptul că acest aspect, alături de numele celebru pe care îl purtau, au avut un impact puternic asupra sa.

„Întotdeauna am avut o viață atipică, am avut gardă de corp întotdeauna, niciodată nu eram singure. Am fost în atenția presei de foarte multe ori. Și am resimțit chestia asta. Plus numele. Adică la școală, de exemplu, nu era același lucru, mai ales pentru cei care nu-l plăceau pe tata, nu era la fel un copil Popescu cu un copil Vadim, am avut și de suferit mult.

Impactul negativ venea mai ales din partea profesorilor, în unele cazuri, că n-au fost multe. Au fost în școala generală, de exemplu. Eu mi-am auzit: „Ești fiica lui Vadim, la mine nu treci clasa” sau am primit la Fizică, țin minte și acum, 100 de probleme de pe-o zi pe alta, pentru că eram fiica lui Vadim. Și eu ce pot să zic? Sau, de exemplu, în clasa a doua îmi luam rigle pe palmă, tot pentru că eram fiica lui Vadim.

Știu că a venit tata cu mine la școală și nu mai voiam să intru la ora de Religie. A venit tata după mine, cu el am intrat. Nu vreți să știți (n. red ce reacție a avut tatăl ei), când a aflat că fiica lui e bătută la palme, a venit cu mine, și alți copii pățeau asta. După aceea, acea profesoară nu a mai fost în scoală. S-a mai întâmplat. S-a mai implicat tata, și în liceu.

Se uita pe programa noastră școlară ce învățam, la Română, Istorie, copiii de clasa a noua, a zecea, cum e posibil să învețe așa ceva. Și vorbea la Minister: „Scoateți asta din programă!”. Din punctul ăsta de vedere eu, fără să vreau, prin numele pe care l-am purtat, am făcut un bine poate. Dar unii nu au văzut așa. Sunt mulți oameni care au încercat să se răzbune pe noi, pentru niște antipatii care erau gratuite, cred eu. Niciunul nu interacționase cu tata sau nu avusese de-a face cu el”, a dezvăluit Lidia Vadim în emisiunea „În Oglindă”, notează .

Lidia a mai mărturisit că este recunoscătoare pentru că tatăl său le-a protejat și a avut întotdeauna grijă de ele, cu toate că după moartea sa i-a fost greu să se adapteze și să facă față singură pericolelor.

„Când a murit tata eu aveam 25 de ani și mi-am dat seama că eu nu știu să mă descurc singură. Ne-a supra protejat. Tata nu ne-a pregătit pentru chestia asta”, a mai declarat aceasta.

Cum era viața de familie a lui Corneliu Vadim Tudor

„El era în universul lui, pe care și-l crease sus la etaj, în care mama nu intra decât atunci când el îi permitea să intre. Spre exemplu, el venea seara, la 22:00, acasă, mânca, se punea la televizor, iar, după aia, se punea și lucra și mama stătea după el toată noaptea”, a mărturisit fiica cea mare a lui Vadim, despre tatăl ei.

După decesul fostului politician, a început să din ce în ce mai greu din punct de vedere financiar pentru familia acestuia. Potrivit Lidiei, tatăl său nu avea niciun ban pus de o parte înainte de a se stinge din viață, ci avea doar o mare datorie, pe care a lăsat-o soției și fiicelor sale.

„Din 2008, de când el n-a mai intrat în Parlamentul României, tata niciodată nu a strâns un leu și în momentul în care n-a mai intrat în parlament noi eram pe 0. În momentul în care el a murit, aveam la tipografie o datorie de 50.000 de lei. Eu nu știam de ea, dar nu știa nimeni”, a mai spus Lidia pentru sursa menționată.