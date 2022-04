Filme de milioane. Cum s-au îmbogățit celebritățile de la Hollywood (video)

„The Sixth Sense”, „Matrix”, „Men in Black”, „War of the Worlds” sunt unele dintre cele mai apreciate filme din istoria Hollywoodului.

Actorii principali au încasat milioanele de dolari și au devenit bogați după ce au jucat în acestea producții. Câștigurile acestora au urcat la 280 de milioane de dolari.

Actorii milionari din lumea cinematografului

Bruce Willis a câștigat 20 de milioane de dolari atunci când a acceptat să din filmul „Al șaselea simț”, regizat de M. Night Shyamalan. Actorul primise 17%din câștigurile de box-office. Filmul respectiv i-a adus peste 115 de milioane de dolari din vânzările totale.

Will Smith s-a îmbogățit cu 100 de milioane de dolari atunci când a participat la cea de-a treai lansare a francizei de succes „Men In Black 3‟, în care a jucat rolul agentului J.

Tom Cruise a fost mai inventiv și a decis să ia un procent din recordul total al filmelor la box office. Astfel, producția „Războiul Lumilor” i-a adus o sută de milioane de dolari.

Keanu Reeves se află în fruntea clasamentului. Starul a fost recompensat cu 83 de milioane de dolari pentru fiecare film din seria „Matrix”.

Astfel, celebritatea a câștigat circa 250 de milioane de dolari din . Totodată, acesta a fost plătit cu 10 milioane de dolari cu un profit de 10% pentru primul film și 15 milioane de dolari cu un profit de câte 15% pentru a doua și a treia producție, relatează .