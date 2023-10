„Chefi la cuțite” – finala sezonului 12. Când are loc ultima ediție la care participă Scărlătescu, Bontea și Dumitrescu

Sezonul 12 este ultimul sezon în care chef Florin Dumitrescu, chef Cătălin Scărlătescu și chef Sorin Bontea vor mai apărea. Finalul sezonului 12 „Chefi la cuțite” se apropie cu pași repezi și au mai rămas doar câteva ediții din show-ul culinar de la Antena 1.

Creatorii „Chefi la cuțite” vor anunța în curând noua distribuție a cooking show-ului din România

Ultimele battle-uri ale sezonului 12 încep duminică, 15 octombrie și marea finală va fi difuzată miercuri, 18 octombrie, la Antena 1.

Miercuri, 18 octombrie, telespectatorii pot urmări marea finală de la „Chefi la cuțite”, unde îi vor vedea pentru ultima dată în acest format pe chef Florin Dumitrescu, chef Cătălin Scărlătescu și chef Sorin Bontea, anunță .

Chefi la Cuțite este emisiunea de divertisment de top care a captivat milioane de telespectatori în 12 sezoane.

Chef Sorin Bontea are șase victorii până acum și planuri mari și în acest sezon. Chef Cătălin Scărlătescu are și el trei trofee adjudecate până în prezent, dar s-a pregătit pentru o bătălie mai aprigă ca niciodată în bucătăria „Chefi la cuțite”, sezonul 12. Chef Florin Dumitrescu are doar două victorii în cele 11 sezoane difuzate până acum. Echipa lui nu a mai câștigat de 6 sezoane.