Fiul Andreei Mantea a început deja școala, la privat. Ce sumă colosală plătește vedeta / Mulți români nu câștigă atât nici într-un an

Andreea Mantea își menține activitatea pe platformele de socializare, ținându-și astfel fanii la curent cu cele mai recente noutăți din viața sa. Cu puțin timp în urmă, celebra vedetă a împărtășit câteva instantanee în care apare alături de fiul său, în curtea școlii. David, cel mic, urmează cursurile clasei a IV-a la o prestigioasă instituție de învățământ privată.

Fiul Andreei Mantea a început școala mai devreme

acum 8 ani, aducând pe lume băiețelul David. În timp ce era într-o relație cu luptătorul Cristi Mitrea, Andreea a rămas însărcinată, dar cuplul s-a despărțit curând. Singură, ea l-a crescut pe David și este mândră de el. Pe 30 august, David a început școala privată, iar Andreea a imortalizat momentul cu bucurie, scrie .

„Gata! Furăm startul și pornim într-un nou an școlar! #Year4B, bine ai venit! ?Să fie un an binecuvântat cu lucruri bune, frumoase, descoperiri magice, rezultate fantastice, multă răbdare șiii…distracție! ??? Doamne ajută să fie un an școlar minunat atât pentru copii cât și pentru cadrele didactice!”, a scris Andreea Mantea.

Cât plătește vedeta costul anual al școlarizării

lui David la o prestigioasă școală privată. Conform informațiilor prezentate pe site-ul instituției de învățământ privat, taxa de înscriere pentru copil este stabilită la 1000 de euro, iar costul anual al școlarizării este de 14.000 de euro pentru clasele cuprinse între anul 1 și anul 6.