Fiul Monicăi Anghel, operat de urgență după s-a accidentat la picior. Cum s-a întâmplat totul: „Nici nu eram acasă”

celui mai greu moment din viața de mamă: să-și vadă copilul suferind. Aviv Alexandru, băiatul pe care îl are cu soțul ei, Marian Saraivan, a fost implicat într-un accident grav și a necesitat intervenția de urgență a unui spital. a trăit momente de spaimă și neliniște, fără să știe ce se va întâmpla cu băiețelul ei, care are aproape 13 ani.

Fiul ei a fost operat de urgență, după ce s-a accidentat la picior

În timp ce se distra în curtea prietenilor, Aviv a alunecat pe iarbă și s-a rănit la picior. Adolescentul a fost transportat imediat la spital, unde medicii au hotărât că intervenția chirurgicală este necesară. Vestea bună este că accidentul nu a avut consecințe grave, iar Monica Anghel a dezvăluit cu ușurare că Aviv a început procesul de recuperare și că se simte din ce în ce mai bine, scrie .

„E bine, chiar aseară am fost să îl vadă domnul doctor, care l-a și operat de altfel și era foarte mulțumit de evoluție. Am început și fizioterapia. Peste două săptămâni, o să începem și kinetoterapia. Mai avem de lucru, dar este pe drumul cel bun.(…) De-a lungul anilor, am văzut că cele mai mari accidente sunt astea casnice, adică nu te gândești că mersul pe jos poate să îți producă o asemenea întâmplare.

El a căzut pe iarbă, era iarba udă și s-a răsucit nu știu, cum a alunecat și a ajuns piciorul sub el, într-o fracțiune de secundă. Toată lumea a crezut că a căzut de pe cal, dar nu, nu a căzut de pe cal, pentru că, atunci când este pe cal, este atent. Nici nu eram acasă, eram la niște prieteni de-ai noștri, în vizită”, a declarat Monica Anghel pentru un post TV.