La aproape un an de când Flavia Mihășan și Marius Moldovan au hotărât să o ia pe drumuri separate, asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” iubește din nou. Noul ei iubit, persoana în brațele căreia vedeta și-a găsit liniștea, este unul dintre cei mai aprecianți comedianți de la noi din țară, dar și un autor de carte cumpărat.

La aproape un an după ce Flavia Mihășan punea punct relației cu , tatăl celor doi copii ai ei, vedeta de la Antena 1 a început o nouă relație. Actualul său partener este nimeni altul decât , cunoscutul comediant.

Deși relația celor doi este abia la început, Flavia a dat de înțeles că la mijloc sunt sentimente puternice atunci când a ales să posteze în mediul online o fotografie cu Andrei Ciobanu.

„Este adevărat, suntem într-o relație, dar nu vreau să dau mai multe detalii. Pot doar să confirm!”, a declarat Flavia, pentru .

O țară întreagă a fost surprinsă de decizia Flaviei Mihășan și a lui Marius Moldovan de a divorța, cei doi având și doi copii împreună. Cei doi se afișau mereu în ipostaze tandre și nimic nu dădea de bănuit că ar exista probleme în căsnicie.

În momentul separarării, cei doi foști parteneri și-au promis să rămână o echipă pentru bunăstarea copiilor și să nu uite niciodată să îi pună pe ei mai presus de orice orgoliu. Cu câteva luni în urmă, Flavia mărturisea că atât ea, cât și fostul ei soț, au considerat potrivit să fie transparenți cu copiii și să le explice transformarea care a avut loc în familia lor.

„Noi am fost destul de onești și le-am spus că mami și tati au hotărât să nu mai fie un cuplu. Le-am spus că ne iubim în continuare, însă diferit; nu mai suntem împreună ca un cuplu, dar suntem tot o familie. Ei au rămas cu această idee, tot de familie. Noi am făcut cum am putut mai bine, pentru că erau mult prea mici pentru a le explica detalii. Mi se pare că cel mai bun lucru pentru copii este să aibă doi părinți fericiți, chiar dacă nu sunt împreună, dar măcar nu nefericiți”, a declarat Flavia Mihășan, pentru .