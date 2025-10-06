Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu formează un cuplu și, de ceva timp, postează pe rețelele de socializare detalii din culisele relației lor. Vedeta TV și comediantul pare că trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și nu contenesc să exprime acest lucru pe internet.
Flavia a făcut o postare pe Instagram unde a oferit câteva sfaturi pentru a avea o relație sănătoasă, în care ambii parteneri sunt fericiți și trăiesc în armonie.
Asistenta TV a transmis că există trei lucruri de care un bărbat ar trebui să țină cont într-o relație, pe semne că Andrei îndeplinește aceste criterii.
„După părerea mea, sunt trei chestii mari și late (…) Fă-o să se simtă în siguranță din punct de vedere emoțional (…) Fă ceea ce spui că vei face și toată lumea va fi fericită (…) Fă-o să se simtă apreciată și respectată (…) Spune-i că e frumoasă și că eforturile ei nu trec neobservate (…) Fă-o să râdă (…) Dacă e important, e important”, a spus Flavia Mihășan, pe Instagram, conform spy news.
De când este într-o relație, s-au produs destul de multe schimbări în viața Flaviei. De la articole vestimentare care au căpătat alte forme, până la conținutul frigiderului.
„Când eram singură, la mine în frigider, foarte mult spațiu. Aveam doar iaurțele, gustărele, piure de mere și tot ce au nevoie copiii. Brusc, acum am 7 tipuri de brânză, carne pentru grătar, două baxuri de bere, și ca idee, n-am mai mâncat carne de 16 ani, iar bere n-am băut niciodată, dar pentru mine viața este mult mai frumoasă așa, și în plus se pare că nu mai trebuie să duc gunoiul aproape niciodată și nici nu mai trebuie să car toate pungile de la supermarket, și am tot timpul gustări”, a mai spus Flavia Mihășan.