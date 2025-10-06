Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu formează un cuplu și, de ceva timp, postează pe rețelele de socializare detalii din culisele relației lor. și comediantul pare că trăiesc o frumoasă poveste de dragoste și nu contenesc să exprime acest lucru pe internet.

a făcut o postare pe Instagram unde a oferit câteva sfaturi pentru a avea o relație sănătoasă, în care ambii parteneri sunt fericiți și trăiesc în armonie.

Cum a cucerit-o Andrei Ciobanu pe Flavia Mihășan

Asistenta TV a transmis că există trei lucruri de care un bărbat ar trebui să țină cont într-o relație, pe semne că Andrei îndeplinește aceste criterii.

„După părerea mea, sunt trei chestii mari și late (…) Fă-o să se simtă în siguranță din punct de vedere emoțional (…) Fă ceea ce spui că vei face și toată lumea va fi fericită (…) Fă-o să se simtă apreciată și respectată (…) Spune-i că e frumoasă și că eforturile ei nu trec neobservate (…) Fă-o să râdă (…) Dacă e important, e important”, a spus Flavia Mihășan, pe Instagram, conform spy news.

Ce are Flavia Mihășan în frigider de când formează o nouă relație

De când este într-o relație, s-au produs destul de multe schimbări în viața Flaviei. De la articole vestimentare care au căpătat alte forme, până la conținutul frigiderului.