Acasa » Monden » Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu formează cel mai nou cuplu din showbiz. Diferența de vârstă dintre ei i-a surprins pe toți

Ana Beatrice
21 oct. 2025, 09:54
Sursa Foto: Facebook - Flavia Brigitta Mihasan
Cuprins
  1. Cum se înțeleg Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu
  2. Ce a spus Andrei Ciobanu despre relația lor

Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu formează cel mai nou cuplu din showbizul românesc, iar vestea i-a surprins pe toți. La un an după divorțul de Marius Moldovan, tatăl celor doi copii ai săi, Flavia și-a găsit fericirea alături de actorul de comedie. Cei doi s-au apropiat repede, iar legătura dintre ei a fost vizibilă încă de la primele apariții publice.

Cum se înțeleg Flavia Mihășan și Andrei Ciobanu

La începutul lunii septembrie, Flavia Mihășan a confirmat oficial relația cu actorul și comediantul Andrei Ciobanu, fostul prezentator Kiss FM. După apariția imaginilor cu cei doi în mediul online, fanii au început imediat să speculeze o legătură mai profundă între ei.

Vedeta a recunoscut că trăiește o nouă poveste de iubire, dar a ales să păstreze discreția asupra detaliilor personale. De atunci, Flavia și Andrei s-au afișat des la evenimente mondene, unde au atras privirile tuturor celor prezenți. Pe rețelele de socializare, cei doi publică frecvent clipuri amuzante din viața lor de cuplu, care strâng mii de aprecieri.

Ce a spus Andrei Ciobanu despre relația lor

După ce și-a făcut publică relația cu Flavia Mihășan, Andrei Ciobanu a vorbit deschis pe Instagram despre trăirile sale din ultima perioadă. Actorul a recunoscut că, de când este îndrăgostit, trece prin stări pe care nu le-a mai experimentat până acum.

„Nu le-am avut niciodată… 1. Când adoarme fără să îmi scrie. Dacă adoarme fără să îmi zică, eu, efectiv, cred că am murit… Mai ales când îmi zice «fac un duș și îți scriu după» și nu mi-a mai scris de două ore, (…). 2. Când îmi răspunde la mesaj doar cu «ok». Cum adică «ok»?. 3. Când e întuneric afară și ea este pe drum. Pentru mine e clar – toate pericolele de pe Pământ apar 100% în calea ei atunci”, a spus actorul de comedie.

Între cei doi este o diferență de vârstă de cinci ani. Flavia a împlinit 41 de ani, iar Andrei are 36, însă diferența nu pare să conteze pentru ei și nu le afectează deloc relația.

