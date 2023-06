Florin Busuioc, despre locul în care ar vrea să se mute: „Tot ce se întâmplă acolo e cu totul altfel”

În cadrul emisiunii „Cafea cu visuri”, Florin Busuioc a dezvăluit care este locul pentru care ar părăsi țara noastră.

Atunci când vorbim despre România, Busu susține că are un top al destinațiilor preferate, printre care Împărăția lui Zalmoxe, Bisericile de lemn din Sălaj, Maramureș și Delta Dunării.

Locul pentru care Florin Busuioc ar putea să renunțe la România

„M-ai adus într-un loc binecuvântat, așa cum este toată țara noastră, pentru că România este un loc absolut senzațional. România este fabuloasă… este maxim din ce poate să existe într-un peisaj, într-un relief”, a spus Florin Busuioc.

Busu a avut parte de multe călătorii în viața sa, motiv pentru care are Japonia pe listă.

„Tot ce se întâmplă acolo e cu totul altfel. E ceva ciudat acolo, care trebuie văzut”.

Când a fost întrebat despre locul în care s-ar muta definitiv, Florin Busuioc a răspuns că: „Aș pleca la New York”, potrivit .

Cum a reușit Busu să slăbească 15 kilograme

Acum ceva timp, Florin Busuioc , iar viața acestuia a fost pusă în pericol. El susține că a reușit să depășească acele momente, însă și să își schimbe stilul de viață.

„Încă nu arăt foarte bine, mai am de slăbit cam 15 kilograme, am slăbit deja 15, cu regim și cu niște proceduri de modelare corporală. Aceste proceduri nu neapărat că ajută la slăbit, dar se vede la centimetri, se vede că scad.

La micul dejun, atunci când îl mănânc, pentru că se întâmplă rar, eu mă trezesc la 5:30, dar când mănânc optez pentru un iaurt cu afine, zmeură, puțină nucă pisată și o linguriță de miere, se mai pune și ovăz, semințe de in, câteodată pun și chia”, a spus el la Vorbește Lumea.

„Nu mai mănânc mici, sosuri, paste, pâine. Mănânc doar o pâine fără gluten, care de fapt sunt crackersi. Eu mă simt puțin vinovat acum, pentru că de ziua mea am fost la un restaurant și am mâncat un biban de mare cu un sos și am mai mâncat și niște focaccia. De tort nu m-am atins, eu nu mănânc”, a adăugat el.