Florin Busuioc despre plecarea de la Pro Tv: „Poate li se pare că zic bine vremea și nu mă dau chiar afară”

Florin Busuioc este unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori Tv. Telespectatorii s-au obișnuit să afle prognoza meteo anume de la Busu.

Lumea se întreabă oare cât câștigă prezentatorul de la Pro Tv. Florin Busuioc și-a construit o carieră de succes și a reușit să câștige simpatia urmăritorilor postului.

Cum a ajuns Florin Busuioc la Pro Tv

Vedeta recunoaște că s-a apucat de meteo, pentru că nu a mai avut alte propuneri de la producători. Acesta s-a mutat de la teatru direct pe platoul emisiunii Pro Tv.

„Sincer? Eu la Meteo am ajuns pentru ca nu mai aveam nimic de lucru. Nu mai exista niciun proiect pentru mine. Ca asta e, se mai întâmplă. Mi-am luat concediu fără plată. Eu mă mutasem de la teatru cu carte de munca în Pro. A venit cineva care mi-a propus si am zis de ce nu? Si din ‘Cenușăreasa programelor’, ca să zic așa, am reușit să demonstrez că orice faci, daca faci bine, poate fi de top”, a spus Florin Busuioc, citat de evz.ro.

Rețeta succesului de la Florin Busuioc

Prezentatorul susține că nu contează ce program ai pe mână și nu contează ce ți s-a dat de făcut, contează doar să faci bine, să te implici suficient și să-și facă mare plăcere să faci asta.

La 59 de ani, Florin Busuioc nu are niciun gând să renunțe la Tv. Actorul speră să rămână pe scena teatrului și să fie întrebat și la Pro Tv.

„Eu nu cred că voi ieși vreodată la pensie cu totul, adică teatrul n-o să-l las niciodată și asta, Slavă Domnului, pentru că roluri de bătrâni există în teatru și pot să joc și după 65 de ani. Dacă o să ies la pensie de la televiziune, poate că o să mă mai țină pe aici… că poate li se pare că zic bine vremea și nu mă dau chiar afară. Sunt ceva ani, vreo 15-16 ani de Pro TV… Eu trag nădejde să rămân cât mai mult în povestea asta și să nu fie nevoie să mă retrag”, mai spune Florin Busuioc, citat de ciao.ro.