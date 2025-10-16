Chef Florin Dumitrescu, la primul job. Celebrul jurat de la Masterchef a dezvăluit în cadrul unui interviu câteva momente savuroase de care a avut parte la primul său job. Încă de la început, a gătit pentru celebrități. El a povestit cum un limax putea ajunge în farfuria unui fost președinte al României, dacă directorul localului nu ar fi fost atent.

În primele luni de carieră, Florin a pregătit zilnic mâncare pentru oameni celebri.

„Și, de cele mai multe ori, la primul job am avut sarcina de a mă ocupa de garnituri. Deci, implicit, cineva foarte faimos în perioada respectivă în 2002 a mâncat din mâna mea”, a spus juratul Masterchef, potrivit .

Ce greșeală a făcut Florin Dumitrescu la primul job

Florin Dumitrescu a recunoscut că la primul său job a făcut o gafă uriașă.

„A fost o masă, la un moment dat, cu , unde n-am spălat salata cum trebuie și a rămas un limax în salată. L-a găsit directorul restaurantului și a făcut scandal uriaș”, a mărturisit chef Dumitrescu.

Întrebat dacă a fost sancționat, el a spus:

“Cumva ne-a sancționat pe toți, nu doar pe mine. Aici e avantajul când lucrezi într-o echipă: nu poți să îți asumi meritele și nici eșecurile în totalitate. Ce țin minte și în perioada respectivă nu am sesizat-o foarte tare în 2002 a venit Roger Federer în România la un turneu de tenis. Știu că a fost un mare hype în jurul acestei delegații, era o delegație foarte mare de tenismeni. Lucrând în baza Cutezătorii la Pescariu acolo, veneau des tot felul de supervedete. Și internaționale, dar și naționale. Adică echipa națională de fotbal a României, cei care trăiau în România, mâncau aproape zilnic acolo. Îi vedeai zilnic. Zilnic aveai tangențe cu genul ăsta de oameni. În perioada respectivă să fii bucătar nu era, cum e astăzi, sub lumina reflectoarelor.”

Cum era viața lui Florin Dumitrescu, înainte de a deveni celebru la TV

Întrebat ce ar schimba, dacă ar putea da timpul înapoi, Florin a spus:

„Nimic. Doamne ferește, nimic. Oricât de puțin aș schimba la destinul meu, poate n-aș mai ajunge în punctul în care sunt astăzi. Și eu să știi că sunt un om foarte fericit. Adică sunt mulțumit de ceea ce am. Nu am două guri să mănânc mai mult, nu am patru mâini să iau mai mult, să fac mai multe. Adică eu sunt fericit cu ce am. Foarte fericit”.

Despre perioada anterioară faimei, chef-ul povestește: „Viața mea înainte era un pic mai necenzurată. Adică, din punctul ăsta de vedere, poate faptul că aveam libertatea să fac orice fără să fiu judecat: a, uite-l și pe ăla! Dar în rest, nu am avut”.