B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Chef Florin Dumitrescu a dezvăluit abia acum: „A fost o masă, la un moment dat, cu Ion Iliescu, unde n-am spălat salata cum trebuie și a rămas un limax în salată”. Cum s-a terminat totul

Chef Florin Dumitrescu a dezvăluit abia acum: „A fost o masă, la un moment dat, cu Ion Iliescu, unde n-am spălat salata cum trebuie și a rămas un limax în salată”. Cum s-a terminat totul

Ana Maria
16 oct. 2025, 17:25
Chef Florin Dumitrescu a dezvăluit abia acum: A fost o masă, la un moment dat, cu Ion Iliescu, unde n-am spălat salata cum trebuie și a rămas un limax în salată. Cum s-a terminat totul
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea + Facebook / @Chef Florin Dumitrescu
Cuprins
  1. Ce greșeală a făcut Florin Dumitrescu la primul job
  2. Cum era viața lui Florin Dumitrescu, înainte de a deveni celebru la TV

Chef Florin Dumitrescu, la primul job. Celebrul jurat de la Masterchef a dezvăluit în cadrul unui interviu câteva momente savuroase de care a avut parte la primul său job. Încă de la început, a gătit pentru celebrități. El a povestit cum un limax putea ajunge în farfuria unui fost președinte al României, dacă directorul localului nu ar fi fost atent.

În primele luni de carieră, Florin a pregătit zilnic mâncare pentru oameni celebri.

„Și, de cele mai multe ori, la primul job am avut sarcina de a mă ocupa de garnituri. Deci, implicit, cineva foarte faimos în perioada respectivă în 2002 a mâncat din mâna mea”, a spus juratul Masterchef, potrivit Cancan.

Ce greșeală a făcut Florin Dumitrescu la primul job

Florin Dumitrescu a recunoscut că la primul său job a făcut o gafă uriașă.

„A fost o masă, la un moment dat, cu Ion Iliescu, unde n-am spălat salata cum trebuie și a rămas un limax în salată. L-a găsit directorul restaurantului și a făcut scandal uriaș”, a mărturisit chef Dumitrescu.

Întrebat dacă a fost sancționat, el a spus:

“Cumva ne-a sancționat pe toți, nu doar pe mine. Aici e avantajul când lucrezi într-o echipă: nu poți să îți asumi meritele și nici eșecurile în totalitate. Ce țin minte și în perioada respectivă nu am sesizat-o foarte tare în 2002 a venit Roger Federer în România la un turneu de tenis. Știu că a fost un mare hype în jurul acestei delegații, era o delegație foarte mare de tenismeni. Lucrând în baza Cutezătorii la Pescariu acolo,  veneau des tot felul de supervedete. Și internaționale, dar și naționale. Adică echipa națională de fotbal a României, cei care trăiau în România, mâncau aproape zilnic acolo. Îi vedeai zilnic. Zilnic aveai tangențe cu genul ăsta de oameni. În perioada respectivă să fii bucătar nu era, cum e astăzi, sub lumina reflectoarelor.”

Cum era viața lui Florin Dumitrescu, înainte de a deveni celebru la TV

Întrebat ce ar schimba, dacă ar putea da timpul înapoi, Florin a spus:

„Nimic. Doamne ferește, nimic. Oricât de puțin aș schimba la destinul meu, poate n-aș mai ajunge în punctul în care sunt astăzi. Și eu să știi că sunt un om foarte fericit. Adică sunt mulțumit de ceea ce am. Nu am două guri să mănânc mai mult, nu am patru mâini să iau mai mult, să fac mai multe. Adică eu sunt fericit cu ce am. Foarte fericit”.

Despre perioada anterioară faimei, chef-ul povestește: „Viața mea înainte era un pic mai necenzurată. Adică, din punctul ăsta de vedere, poate faptul că aveam libertatea să fac orice fără să fiu judecat: a, uite-l și pe ăla! Dar în rest, nu am avut”.

Tags:
Citește și...
Alexandra Stan, mărturisiri la 12 ani de când a fost bătută de iubit: „Totul pornește de la lipsa stimei de sine. Aveam un profil de victimă” (VIDEO)
Monden
Alexandra Stan, mărturisiri la 12 ani de când a fost bătută de iubit: „Totul pornește de la lipsa stimei de sine. Aveam un profil de victimă” (VIDEO)
Cât au încasat Cătălin Bordea și Nelu Cortea pentru trei zile de „Asia Express”? Iată despre ce sume este vorba
Monden
Cât au încasat Cătălin Bordea și Nelu Cortea pentru trei zile de „Asia Express”? Iată despre ce sume este vorba
S-a aflat cauza morții actriței Diane Keaton. Iată ce a declarat familia acesteia
Monden
S-a aflat cauza morții actriței Diane Keaton. Iată ce a declarat familia acesteia
Betty Salam: „Datoria mea este să te fac fericit și să fii împlinit”. Ce mesaj i-a transmis soțului
Monden
Betty Salam: „Datoria mea este să te fac fericit și să fii împlinit”. Ce mesaj i-a transmis soțului
CRBL și fiica sa Alessia, relație tot mai rece. Artistul recunoaște: „Nu o mai cunosc, m-a pus la zid”
Monden
CRBL și fiica sa Alessia, relație tot mai rece. Artistul recunoaște: „Nu o mai cunosc, m-a pus la zid”
Fiica și nora lui Sile Cămătaru au reacționat în scandalul momentului. Ce au spus cele două femei despre cazul de violență, în care este implicat Dani Balint
Monden
Fiica și nora lui Sile Cămătaru au reacționat în scandalul momentului. Ce au spus cele două femei despre cazul de violență, în care este implicat Dani Balint
Adela Popescu a dezvăluit secretul succesului: „Eram navă spațială, cântam în continuu. Încrederea în mine a fost un combustibil uriaș”
Monden
Adela Popescu a dezvăluit secretul succesului: „Eram navă spațială, cântam în continuu. Încrederea în mine a fost un combustibil uriaș”
Cât a costat inelul de logodnă al iubitei lui Dorian Popa? Iată despre ce sumă este vorba
Monden
Cât a costat inelul de logodnă al iubitei lui Dorian Popa? Iată despre ce sumă este vorba
Nu mai avem acces la filme erotice? Scandal în Senat
Monden
Nu mai avem acces la filme erotice? Scandal în Senat
Oana Roman, dezvăluiri din căsnicia pe care a avut-o cu Marius Elisei: „M-a traumatizat profund”. Ce spune despre o nouă relație
Monden
Oana Roman, dezvăluiri din căsnicia pe care a avut-o cu Marius Elisei: „M-a traumatizat profund”. Ce spune despre o nouă relație
Ultima oră
17:58 - Zăpadă de peste jumătate de metru pe crestele Carpaților. Cât de mare e riscul de avalanșă
17:56 - Daniel David: Sindicatele de aceea există, să facă proteste / Măsurile de austeritate ne-au ajutat să avem salarii și burse până la sfârșitul anului
17:27 - „Bombardierul” Câciu, lecții pentru Fisc. Cum nu se plătește impozit
17:25 - ISMB impune reguli stricte pentru „Școala Altfel” și „Săptămâna Verde”. Ce excursii nu mai sunt permise
17:23 - 3 din 4 români care cumpără online sunt influențați de social media! Ce îi convinge și unde renunță
17:08 - O copilă e suspectată că și-ar fi ucis mama. Poliția Capitalei caută trupul femeii
16:35 - Ce se întâmplă cu salariul minim pe economie, în 2026. Anunțul făcut de purtătoarea de cuvânt a Guvernului
16:35 - Alexandra Stan, mărturisiri la 12 ani de când a fost bătută de iubit: „Totul pornește de la lipsa stimei de sine. Aveam un profil de victimă” (VIDEO)
16:35 - Sistemul SGR-RetuRO se extinde. Ce soluții aduce programul pentru recilarea în zonele rurale
16:15 - PSD îl amenință pe Ilie Bolojan că îl dă afară. Ce face premierul