Florin Dumitrescu a trăit o experiență care i-a schimbat percepția despre . Îndrăgitul chef, mereu atent la calitatea ingredientelor, a descoperit motivele pentru care pâinea ieftină nu merită pusă pe masă. După această experiență, el a decis să renunțe complet la produsele de panificație industriale, alegând variante naturale.

Deși pare apetisantă, pâinea ieftină și pufoasă nu-l mai convinge deloc pe juratul de la MasterChef, Florin Dumitrescu. Celebrul chef evită complet acest produs după ce a aflat cât de multe chimicale se ascund în aluatul aparent inofensiv. Totul a pornit de la povestea unui prieten care i-a dezvăluit un detaliu șocant despre un ingredient folosit în brutărie.

„Un prieten mi-a povestit că își făcuse o brutărie și i-a curs bidonul de afânător sau nu știu ce băga el acolo. Era un ingredient lichid pe care îl băga în aluatul de pâine. Și a făcut gaură în beton, a căzut ca picătura chinezească. Peste noapte i-a făcut gaură în beton. Aia se întâmplă, de fapt, cu ce mâncăm noi”, a declarat în .

Acea imagine l-a marcat profund pe Florin Dumitrescu, care de atunci privește pâinea industrială cu neîncredere și dezgust.

Cu ce a înlocuit Florin Dumitrescu pâinea plină de chimicale

După experiența care l-a determinat să renunțe la pâinea ieftină, Florin Dumitrescu a găsit o alternativă simplă și curată: lipia. Acesta consideră că lipia, preparată doar din făină și apă, reprezintă cea mai sănătoasă opțiune pentru consumul zilnic.

El atrage atenția asupra importanței ingredientelor folosite, explicând că pâinea ieftină ascunde adesea aditivi periculoși pentru organism. Pentru , simplitatea rămâne esențială, lipia oferă gust autentic, fără chimicale și fără compromisuri asupra sănătății.

„De aia în momentul în care cumperi pâinea trebuie să știi ce cumperi. Dacă o cumperi pe cea mai ieftină, clar va fi înlocuită”, a mai precizat el.