B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Florin Dumitrescu spune adevărul despre pâinea din comerț. Ce a descoperit, de ce nu o mai mănâncă niciodată și cât de periculoasă este: „A făcut gaură în beton”

Florin Dumitrescu spune adevărul despre pâinea din comerț. Ce a descoperit, de ce nu o mai mănâncă niciodată și cât de periculoasă este: „A făcut gaură în beton”

Ana Beatrice
24 oct. 2025, 23:57
Florin Dumitrescu spune adevărul despre pâinea din comerț. Ce a descoperit, de ce nu o mai mănâncă niciodată și cât de periculoasă este: „A făcut gaură în beton”
Sursa Foto: Facebook - Chef Florin Dumitrescu
Cuprins
  1. Ce l-a făcut pe Florin Dumitrescu să renunțe definitiv la pâinea ieftină din comerț
  2. Cu ce a înlocuit Florin Dumitrescu pâinea plină de chimicale

Florin Dumitrescu a trăit o experiență care i-a schimbat percepția despre pâine. Îndrăgitul chef, mereu atent la calitatea ingredientelor, a descoperit motivele pentru care pâinea ieftină nu merită pusă pe masă. După această experiență, el a decis să renunțe complet la produsele de panificație industriale, alegând variante naturale.

Ce l-a făcut pe Florin Dumitrescu să renunțe definitiv la pâinea ieftină din comerț

Deși pare apetisantă, pâinea ieftină și pufoasă nu-l mai convinge deloc pe juratul de la MasterChef, Florin Dumitrescu. Celebrul chef evită complet acest produs după ce a aflat cât de multe chimicale se ascund în aluatul aparent inofensiv. Totul a pornit de la povestea unui prieten care i-a dezvăluit un detaliu șocant despre un ingredient folosit în brutărie.

„Un prieten mi-a povestit că își făcuse o brutărie și i-a curs bidonul de afânător sau nu știu ce băga el acolo. Era un ingredient lichid pe care îl băga în aluatul de pâine. Și a făcut gaură în beton, a căzut ca picătura chinezească. Peste noapte i-a făcut gaură în beton. Aia se întâmplă, de fapt, cu ce mâncăm noi”, a declarat în podcasul lui George Buhnici.

Acea imagine l-a marcat profund pe Florin Dumitrescu, care de atunci privește pâinea industrială cu neîncredere și dezgust.

Cu ce a înlocuit Florin Dumitrescu pâinea plină de chimicale

După experiența care l-a determinat să renunțe la pâinea ieftină, Florin Dumitrescu a găsit o alternativă simplă și curată: lipia. Acesta consideră că lipia, preparată doar din făină și apă, reprezintă cea mai sănătoasă opțiune pentru consumul zilnic.

El atrage atenția asupra importanței ingredientelor folosite, explicând că pâinea ieftină ascunde adesea aditivi periculoși pentru organism. Pentru juratul de la MasterChef, simplitatea rămâne esențială, lipia oferă gust autentic, fără chimicale și fără compromisuri asupra sănătății.

„De aia în momentul în care cumperi pâinea trebuie să știi ce cumperi. Dacă o cumperi pe cea mai ieftină, clar va fi înlocuită”, a mai precizat el.

Tags:
Citește și...
Carmen Șerban a uimit pe toată lumea! Puțini știu câte diplome are și în câte domenii este specializată: „Am o pregătire educațională foarte vastă!”
Monden
Carmen Șerban a uimit pe toată lumea! Puțini știu câte diplome are și în câte domenii este specializată: „Am o pregătire educațională foarte vastă!”
Anda Adam a lăsat-o pe Oana Zăvoranu fără bani. „Vorbele grele” au costat-o scump pe Querida
Monden
Anda Adam a lăsat-o pe Oana Zăvoranu fără bani. „Vorbele grele” au costat-o scump pe Querida
Nadia Comăneci a onorat cu prezența lansarea cărții Anastasiei Soare: „Sunt fericită că provenim din aceeași țară” (VIDEO)
Monden
Nadia Comăneci a onorat cu prezența lansarea cărții Anastasiei Soare: „Sunt fericită că provenim din aceeași țară” (VIDEO)
Fosta soție a lui Connect-R a făcut senzație la un eveniment. Ținuta ei îndrăzneață a stârnit reacții puternice (FOTO)
Monden
Fosta soție a lui Connect-R a făcut senzație la un eveniment. Ținuta ei îndrăzneață a stârnit reacții puternice (FOTO)
Cum s-a terminat procesul colectiv împotriva Oanei Zăvoranu. Anda Adam, una dintre reclamante: „Tu nu poți să spui chestia asta despre copilul meu, că te calc cu mașina”
Monden
Cum s-a terminat procesul colectiv împotriva Oanei Zăvoranu. Anda Adam, una dintre reclamante: „Tu nu poți să spui chestia asta despre copilul meu, că te calc cu mașina”
Anghel Damian, viața cu Sasha: „El este un copil care se culcă foarte târziu, probabil din cauza activităților noastre”/„ Noi suntem terminați la ora 22.30, iar el încă are resurse”
Monden
Anghel Damian, viața cu Sasha: „El este un copil care se culcă foarte târziu, probabil din cauza activităților noastre”/„ Noi suntem terminați la ora 22.30, iar el încă are resurse”
Câți bani plătește Amalia Năstase pentru studiile fiicei: „Lumea spune: ‘Ești nebună’”. La ce universitate prestigioasă învață Emma
Monden
Câți bani plătește Amalia Năstase pentru studiile fiicei: „Lumea spune: ‘Ești nebună’”. La ce universitate prestigioasă învață Emma
S-au liniștit apele în cuplul Bianca și Cornel Păsat?! Cele mai recente declarații ale fostului dansator
Monden
S-au liniștit apele în cuplul Bianca și Cornel Păsat?! Cele mai recente declarații ale fostului dansator
Mihai Bendeac, despre unul dintre cele mai grele momente din viață: „Ajunsesem la psihiatru, făceam tratament”. Cine l-a ajutat să treacă peste acea perioadă
Monden
Mihai Bendeac, despre unul dintre cele mai grele momente din viață: „Ajunsesem la psihiatru, făceam tratament”. Cine l-a ajutat să treacă peste acea perioadă
Liviu Vârciu, declarații emoționante despre România: „Iubesc țara noastră, o iubesc”. Ce l-a determinat pe artist să facă această mărturisire
Monden
Liviu Vârciu, declarații emoționante despre România: „Iubesc țara noastră, o iubesc”. Ce l-a determinat pe artist să facă această mărturisire
Ultima oră
00:06 - Nicușor Dan anunță dezvăluiri despre serviciile secrete. Șeful statului a cerut informații despre gestionarea alegerilor prezidențiale anulate
23:57 - MAI schimbă regulile pentru siguranța locuințelor. Ce dispozititv ar putea deveni obligatoriu în locuințe
23:50 - Nicușor Dan, despre salariul minim. Șeful statului atrage atenția asupra eventualelor riscuri
23:19 - România, performanță remarcabilă la Olimpiada Internațională de Astronomie și Astrofizică pentru Juniori. Elevii au obținut 10 medalii
23:17 - Grindeanu îl ține aproape pe Titus Corlățean. Liderul PSD vrea să-i găsească loc în viitoarea echipă de conducere
23:09 - Imaginile generate de AI devin tot mai convingătoare. Cum îți dai seama ce este real și ce nu
22:56 - Ciocolata românească cucereşte străinii. Exporturi în creştere şi reţete inovatoare care fac România remarcată în lumea deserturilor fine
22:52 - Viața la bloc. Locatarii trebuie să plătească pentru căldura din coloanele care traversează apartamentele
22:40 - Legea reformei din sănătate a intrat în vigoare. Cum vor fi afectați medicii, pacienții și spitalele din România
22:25 - Nicușor Dan liniștește spiritele în coaliție. Ce crede președintele despre legea pensiilor magistraților