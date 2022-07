Florin Ristei pleacă definitiv din România. Care este motivul şi unde i-ar plăcea să se mute

Naomi și Florin Ristei formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbizul autohton. Cei doi s-au cunoscut la X Factor, emisiunea care le-a schimbat viețile. Îndrăgostiții sunt fericiți împreună și savurează fiecare clipă.

Cei doi au planuri mari de viitor, iar artistul are în plan plecarea din România alături de partenera lui. Florin a vorbit și despre cea care i-a furat inima și despre momentul în care au ajuns împreună.

Florin Ristei, despre plecarea din România

În cazul în care cei doi vor avea copii în viitor, artistul spune că: „M-am gândit şi la asta (n. r. – să se mute în Londra), dar nu ştiu dacă ar fi destinaţia câştigătoare. Mai e timp de gândire la acest capitol, dar mi-ar plăcea ca, mai târziu, mai ales dacă o să avem copii, să trăim într-o ţară în care să nu le lipsească nimic, de la infrastructură, până la educaţie şi bun simț. Să nu credeţi că am sechestrat-o, ci şi-a dorit şi ea să rămână aici pentru o perioadă. Viaţa mea s-a schimbat în bine, pe toate planurile”, a mai declarat Florin Ristei.

Cât despre cea care i-a furat inima, el a mărturisit că „Nu ştiu exact ce a fost, dar cred că a fost timing-ul perfect pentru amândoi. Nu cred că se putea întâmpla într-un moment mai bun. Să nu credeţi că am sechestrat-o, ci şi-a dorit şi ea să rămână aici pentru o perioadă. Viaţa mea , pe toate planurile. Trebuie să recunosc că am mai învăţat puţin la capitolul empatie, am experimentat nişte sentimente noi şi ceva accent englezesc”, a spus Florin Ristei pentru .

Ce spune Naomi Hedman despre România

Naomi s-a mutat în România și a început să-și construiască o carieră de succes. Tânăra planifică să cucerească publicul din România cu talentul și frumusețea sa exotică. Artista a povestit, recent, în cadrul unui interviu, despre schimbările pe care le-a făcut în viață.

”Nu cred că mă voi putea obișnui de tot în România, din multe motive, însă aveți o țară foarte frumoasă, de care ați putea profita mai mult. Sunt părți pozitive și părți negative, ca în orice alt loc, însă oamenii sunt cei e”, a mărturisit Naomi pentru cu ceva timp în urmă.