Florin Ristei și Naomi Hedman vor deveni părinți pentru prima dată. Anunțul a fost făcut chiar de artist pe rețelele de socializare

Florin Ristei și Naomi Hedman trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de câțiva ani, iar cei doi vor deveni părinți pentru prima dată.

Florin Ristei a făcut anunțul pe contul lui personal de Instagram și a postat o imagine cu ecografia bebelușului.

Florin Ristei și Naomi Hedman vor deveni părinți

Florin Ristei va deveni tată pentru prima dată, iar chiar de el pe contul lui personal de Instagram. Florin Ristei și logodnica lui, Naomi Hedman radiază de fericire în această perioadă și peste câteva luni își vor ține bebelușul în brațe.

Cântărețul a făcut marele anunț pe rețelele de socializare și a postat ecografia bebelușului, dar și un mesaj emoționant. ”Oh my God (n.r. Oh, Dumnezeule)”, a scris Florin Ristei pe contul lui personal de Instagram, scrie .

Florin Ristei, declarație de dragoste pentru logodnica lui

Florin Ristei este în al nouălea cer de când în viața lui a apărut frumoasa lui iubită, Naomi Hedman. Cântărețul trăiește o frumoasă poveste de dragoste și recent i-a făcut o declarație de dragoste. Florin Ristei a mărturisit că pentru el contează foarte mult atitudinea și la Naomi Hedman a găsit ceea ce își dorește. Artistul susține că se potrivește de minune cu logodnica lui.

„Ne potrivim de minune, uită-te la noi. Nu o văd ca pe un achievement (n.r realizare). Am cea mai mișto fată, cu cea mai frumoasă atitudine din România. Pentru că . Ok, da, arată bine, dar are și cea mai bună atitudine pentru mine. (…) Dar e frumos să mă trezesc lângă ea în fiecare dimineață și să o sărut pe frunte înainte să plec la muncă, și nu mai vreau să mai plec la muncă”, a mărturisit Florin Ristei.