B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Florin Ristei și Yasmin Awad și-au spus adio? Ce a postat tânăra make-up artistă în mediul online

Florin Ristei și Yasmin Awad și-au spus adio? Ce a postat tânăra make-up artistă în mediul online

B1.ro
01 oct. 2025, 19:19
Florin Ristei și Yasmin Awad și-au spus adio? Ce a postat tânăra make-up artistă în mediul online
Foto: Florin Ristei / Facebook
Cuprins
  1. Cum și-au făcut Florin și Yasmin relația publică
  2. Ce i-a făcut pe fani să se gândească la o despărțire
  3. Cine este Yasmin Awad

Florin Ristei și Yasmin Awad și-au făcut relația publică în urmă cu câteva luni, însă, de curând, o postare de-a tinerei i-a făcut pe fani să se întrebe dacă povestea lor de dragoste a luat sfârșit.

Cum și-au făcut Florin și Yasmin relația publică

Relația de dragoste dintre Florin Ristei și Yasmin Awad a devenit publică în vara acestui an, când cei doi au mers împreună la premiera unui film. Ulterior, s-au filmat împreună în mașina cântărețului, dar au fost rezervați în ceea ce privește alte apariții publice.

Ce i-a făcut pe fani să se gândească la o despărțire

De când Florin și Yasmin și-au făcut publică relația, tânăra nu a postat mesaje în mediul online care făceau referire la partenerul ei. Însă, de curând, Yasmin a încărcat pe contul ei de TikTok o filmare cu descrierea: „Când crezi că te-ai îndrăgostit, dar a dispărut flacăra după 3-5 zile lucrătoare” .

@yasminnawad_♬ original sound – will bottone

Într-un alt videoclip postat pe TikTok, Yasmin spunea:

„Îmi pierd atât de multă aură când decid să dau block și omul ăla nu-mi mai scrie. Scrie-mi în comentarii pe Youtube, scrie-mi în numele de pe Netflix, încearcă să mă contactezi. Când îți dau unblock ca să-ți dau șansa (n.r. să-mi scrii), simt cum îmi cade un dinte, mă cocoșez”.

Cele postări de pe rețeaua de socializare le-a ridicat semne de întrebare fanilor cuplului, o parte dintre ei interpretând că relația  dintre Yasmin și Florin a ajuns la final.

@yasminnawad_♬ original sound – Yasmin Awad

 

Cine este Yasmin Awad

Yasmin Awad este o tânără make-up artistă, în vârstă de 32 de ani. Pe lângă asta, Yasmin se bucură de notorietate în mediul online, reușind să strângă o comunitate mare pe Instagram și TikTok.

În luna august, Florin Ristei și iubita lui au pus viața de zi de zi pe pauză și au plecat preț de câteva zile, într-o vacanță, în Tenerife, Spania. Cei doi au preferat discreția, din acest motiv au evitat săs e afișeze împreună.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Adriana Bahmuțeanu cere despăgubiri uriașe de la frații Prigoană: „Sunt vinovați de moartea mamei mele. Copiii mei au ajuns să mă urască din cauza lor”
Monden
Adriana Bahmuțeanu cere despăgubiri uriașe de la frații Prigoană: „Sunt vinovați de moartea mamei mele. Copiii mei au ajuns să mă urască din cauza lor”
Alexandru Ciucu rupe tăcerea. Cum răspunde acuzațiilor potrivit cărora și-ar fi lovit fostul socru: „Au existat certuri”
Monden
Alexandru Ciucu rupe tăcerea. Cum răspunde acuzațiilor potrivit cărora și-ar fi lovit fostul socru: „Au existat certuri”
Andreea Bănică, reacție la acuzațiile că și-a făcut operații estetice: „Dacă îți e bine, unii trebuie să vină să-ți dea cu ceva în cap”
Monden
Andreea Bănică, reacție la acuzațiile că și-a făcut operații estetice: „Dacă îți e bine, unii trebuie să vină să-ți dea cu ceva în cap”
Ramona Olaru se consideră norocoasă că nu are încă un copil, deși și-l dorește. Explicația surprinzătoare pentru acest paradox
Monden
Ramona Olaru se consideră norocoasă că nu are încă un copil, deși și-l dorește. Explicația surprinzătoare pentru acest paradox
Paula Seling a dezvăluit la ce alimente a renunțat pentru a ajunge la forma dorită
Monden
Paula Seling a dezvăluit la ce alimente a renunțat pentru a ajunge la forma dorită
Gabriela Prisăcariu, despre trucul de frumusețe care o ajută: „Aplic seara pe față dacă am bubițe și până a doua zi totul este perfect”
Monden
Gabriela Prisăcariu, despre trucul de frumusețe care o ajută: „Aplic seara pe față dacă am bubițe și până a doua zi totul este perfect”
Calina a primit amenințări cu moartea după „Asia Express”. Catinca: „I-au trimis tot felul de mesaje”
Monden
Calina a primit amenințări cu moartea după „Asia Express”. Catinca: „I-au trimis tot felul de mesaje”
Ce o face să se simtă vinovată pe Nasrin Ameri? Prezentatoarea TV nu se mai ascunde!
Monden
Ce o face să se simtă vinovată pe Nasrin Ameri? Prezentatoarea TV nu se mai ascunde!
CRBL și Olga Guțanu, poveste de dragoste neașteptată. Artistul se gândește deja la căsătorie?
Monden
CRBL și Olga Guțanu, poveste de dragoste neașteptată. Artistul se gândește deja la căsătorie?
Raluca Bădulescu, confesiuni după „Asia Express”: „Am vrut acasă în minutul -2”. Ce i s-a părut cel mai dificil
Monden
Raluca Bădulescu, confesiuni după „Asia Express”: „Am vrut acasă în minutul -2”. Ce i s-a părut cel mai dificil
Ultima oră
20:11 - Franța marchează o nouă premieră. Etichetele hainelor vor conține date despre impactul de mediu pe care l-a avut fabricarea lor
19:55 - Focar de boala limbii albastre, în România. Unde a fost detectat și ce măsuri s-au luat
19:46 - Wikipedia intră în era AI. Cum va revoluționa inteligența artificială accesul la informații
19:34 - Guvernul României a adoptat rectificarea bugetară. Ministrul de Finanțe a dat toate detaliile: „Aduce într-o zonă de proiecție realistă bugetul de stat” (VIDEO)
19:32 - Adriana Bahmuțeanu cere despăgubiri uriașe de la frații Prigoană: „Sunt vinovați de moartea mamei mele. Copiii mei au ajuns să mă urască din cauza lor”
18:46 - Vremea în București se schimbă radical. Se anunță o adevărată urgie a naturii. Ce măsuri au luat autoritățile
18:43 - Piața auto din România a crescut cu peste 38% într-o lună. Cât de mult a contat majorarea TVA
18:34 - Alexandru Ciucu rupe tăcerea. Cum răspunde acuzațiilor potrivit cărora și-ar fi lovit fostul socru: „Au existat certuri”
18:21 - IPS Teodosie ar fi scăpat de interdicțiile ce-l vizau. Papahagi: Beneficiază de o clemență excesivă / Din păcate, încă există o partidă rusofilă în BOR (VIDEO)
18:13 - Cutremur în administrația publică: Multe orașe vor deveni comune, iar mii de posturi și cheltuieli vor fi tăiate. Ce măsuri pregătește coaliția (Surse)