Florin Ristei și Yasmin Awad și-au făcut relația publică în urmă cu câteva luni, însă, de curând, o postare de-a tinerei i-a făcut pe fani să se întrebe dacă povestea lor de dragoste a luat sfârșit.
Relația de dragoste dintre Florin Ristei și Yasmin Awad a devenit publică în vara acestui an, când cei doi au mers împreună la premiera unui film. Ulterior, s-au filmat împreună în mașina cântărețului, dar au fost rezervați în ceea ce privește alte apariții publice.
De când Florin și Yasmin și-au făcut publică relația, tânăra nu a postat mesaje în mediul online care făceau referire la partenerul ei. Însă, de curând, Yasmin a încărcat pe contul ei de TikTok o filmare cu descrierea: „Când crezi că te-ai îndrăgostit, dar a dispărut flacăra după 3-5 zile lucrătoare” .
Într-un alt videoclip postat pe TikTok, Yasmin spunea:
„Îmi pierd atât de multă aură când decid să dau block și omul ăla nu-mi mai scrie. Scrie-mi în comentarii pe Youtube, scrie-mi în numele de pe Netflix, încearcă să mă contactezi. Când îți dau unblock ca să-ți dau șansa (n.r. să-mi scrii), simt cum îmi cade un dinte, mă cocoșez”.
Cele postări de pe rețeaua de socializare le-a ridicat semne de întrebare fanilor cuplului, o parte dintre ei interpretând că relația dintre Yasmin și Florin a ajuns la final.
Yasmin Awad este o tânără make-up artistă, în vârstă de 32 de ani. Pe lângă asta, Yasmin se bucură de notorietate în mediul online, reușind să strângă o comunitate mare pe Instagram și TikTok.
În luna august, Florin Ristei și iubita lui au pus viața de zi de zi pe pauză și au plecat preț de câteva zile, într-o vacanță, în Tenerife, Spania. Cei doi au preferat discreția, din acest motiv au evitat săs e afișeze împreună.