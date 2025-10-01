Florin Ristei și Yasmin Awad și-au făcut relația publică în urmă cu câteva luni, însă, de curând, o postare de-a tinerei i-a făcut pe fani să se întrebe dacă povestea lor de dragoste a luat sfârșit.

Cum și-au făcut Florin și Yasmin relația publică

Relația de dragoste dintre Florin Ristei și Yasmin Awad a devenit publică în vara acestui an, când cei doi au mers împreună la premiera unui film. Ulterior, s-au filmat împreună în mașina cântărețului, dar au fost rezervați în ceea ce privește alte apariții publice.

Ce i-a făcut pe fani să se gândească la o despărțire

De când Florin și Yasmin și-au făcut publică relația, tânăra nu a postat mesaje în mediul online care făceau referire la partenerul ei. Însă, de curând, Yasmin a încărcat pe contul ei de TikTok o filmare cu descrierea: „Când crezi că te-ai îndrăgostit, dar a dispărut flacăra după 3-5 zile lucrătoare” .

Într-un alt videoclip postat pe TikTok, Yasmin spunea:

„Îmi pierd atât de multă aură când decid să dau block și omul ăla nu-mi mai scrie. Scrie-mi în comentarii pe Youtube, scrie-mi în numele de pe Netflix, încearcă să mă contactezi. Când îți dau unblock ca să-ți dau șansa (n.r. să-mi scrii), simt cum îmi cade un dinte, mă cocoșez”.

Cele postări de pe rețeaua de socializare le-a ridicat semne de întrebare fanilor cuplului, o parte dintre ei interpretând că relația dintre Yasmin și Florin a ajuns la final.

Cine este Yasmin Awad

Yasmin Awad este o tânără make-up artistă, în vârstă de 32 de ani. Pe lângă asta, Yasmin se bucură de notorietate în mediul online, reușind să strângă o comunitate mare pe Instagram și .

În luna august, Florin Ristei și lui au pus viața de zi de zi pe pauză și au plecat preț de câteva zile, într-o vacanță, în Tenerife, Spania. Cei doi au preferat discreția, din acest motiv au evitat săs e afișeze împreună.