Florin Salam a luat o decizie majoră în legătură cu familia sa: „Degeaba le dai saci de bani dacă...” (VIDEO)

, alături de care, din păcate, nu a reușit să își petreacă atât de mult timp pe cât și-ar fi dorit. Într-un moment de sinceritate, celebrul artist și-a împărtășit sentimentele, mărturisind că nicio sumă de bani nu poate justifica absența sa față de cei dragi.

Ce decizie a luat Florin Salam

ca în viitor să nu primească reproșuri din partea propriilor copii cu privire la absența sa din viețile lor. Ca urmare, el a luat hotărârea de a-și reconfigura programul pentru a petrece mai mult timp alături de cei dragi, în prezent, evitând astfel să ajungă într-un moment în care să fie prea târziu, scrie .

„Ne organizăm acum cât mai e timp”

„Pentru toți banii din lume și pentru toată averea din lume, nu mai merită. Bucuria e liniște și familia, în primul rând familia. Dumnezeu asta vrea de la noi, să ne apreciem familia mai mult, că degeaba le dai saci de bani dacă fata mea mă vede o dată la trei ani, mă mai vede o dată când are 21 de ani.

Păi ce, banii au stat lângă mine? Asta este și toată munca aia, că ai stat nemâncat pe străzi, la un moment dat, pentru ce am muncit? Să îmi spună fata mea că nu am stat lângă ea? Sau copiii mei? Aici trebuie să ne organizăm acum cât mai e timp, că după e prea târziu. Și eu am rămas fără cuvinte”, a mărturisit Florin Salam, pe Instagram.