Fost concurent Survivor, despre foamea îndurată în competiție: „Am mâncat din gunoaie cu Culiţă Sterp. Am mâncat pizza cu furnici” (FOTO)

Ştefan Ciuculescu, fost portar la Rapid, a povestit ce foame a îndurat cât a fost concurent la Survivor. În ciuda greutăților din competiție, el ar repeta exteriența.

Ştefan Ciuculescu a căutat în tomberon de foame la Survivor

Ştefan Ciuculescu a participat la Survivor în sezonul 2, difuzat la Kanal D în 2021. El a vorbit despre în cadrul podcastulului Sports Toc & Talk, realizat de Ioana Cosma şi

„Am mâncat din gunoaie cu Culiţă Sterp. Am furat lanterna unui paznic care avea grijă de camp şi toată noaptea am căutat prin tomberoane mâncare.

În stadiul ăla am ajuns… Am mâncat pizza cu furnici. M-am dus la tomberoane împreună cu Culiţă Sterp. Dimineaţa până să răsară soarele mergeam vreo oră prin junglă ca să ajungem la vilele producţiei.

Mi-a căzut odată un orez pe jos în nisip, dacă nu l-am spălat… ziceam şi ”Tatăl nostru” şi de deochi şi tot l-am mâncat…

Alergam pe traseul acela de foame. Cel mai scurt traseu are 50 de metri, filmai 6 ore. Dacă îţi intra apă în gură, ziceai ”Doamne-ajută!”. Simţi înţepături în capul pieptului de foame”, și-a amintit el.

Ştefan Ciuculescu ar merge din nou la Survivor

Chiar și cu aceste dificultăți, el spune că Survivor a fost a fost una dintre cele mai interesante experienţe din viaţa lui și ar repeta-o.

„ de viaţă foarte mişto. Deci, Ioana, oameni buni, nu aveţi cum să înţelegeţi până nu trăiţi sentimentul acesta. Am trăit nişte momente foarte interesante. Chiar mi-a plăcut experienţa. Şi mâine aş pleca”, a spus fostul fotbalist. Interviul integral poate fi urmărit .