Fosta soție a lui CRBL, din nou mireasă? Anunțul făcut de Elena Vîșcu la un an după divorț: „Veșnic recunoscătoare. Sunt norocoasă”

După o relație de 16 ani, și Eduard Andreianu, cunoscut drept , au hotărât să o ia pe drumuri separate. Decizia a fost anunțată în mediul online în primăvara anului 2024, ocazie cu care, cei doi au cerut ca atât intimitatea lor, cât și a fiicei pe care o au împreună să fie respectate.

Însă, la doar câteva luni după divorț, în spațiul public au început să circule primele zvonuri despre o posibilă nouă relație a lui CRBL. Nu a trecut mult timp până când paparazzi au surprins primele imagini cu artistul în compania Olgăi Guțanu, care îi este parteneră și în prezent.

În tot acest timp, Elena Vîșcu a luat decizia de a se muta la părinții ei, în Chișinău. Bineînțeles, alături de ea, a venit și fiica pe care o are împreună cu CRBL, Alessia, potrivit .

Elena Viscu, din nou îndrăgostită?

Recent, pe rețelele de socializare a apărut un filmuleț care le-a ridicat semne de întrebare fanilor Elenei. Aceștia au crezut că fosta soție a lui CBRL și-a găsit un nou partener.

Fosta soție a lui CRBL a fost filmată în timp ce prindea un buchet de mireasă, iar ulterior, filmarea postată pe rețelele de socializare de Daniela Ciocanu, prezentatoare TV din Republica Moldova, a fost însoțită de mesajul: „Elena Vîșcu se mărită”.

Scena s-a petrecut la petrecerea organizată de Daniela Ciocanu pe 21 aprilie, cu ocazia aniversării a șapte ani de la cununia civilă. Prezentatoarea TV și-a invitat prietenele într-un restaurant și au petrecut ca și când ar fi o nuntă adevărată. Cireașa de pe tort a fost atunci când Daniela Ciocanu a aruncat pe spate și un buchet de flori, iar cea care l-a prins a fost nimeni alta decât Elena Vîșcu.

Elena Viscu, mesaj pentru fanii săi la un an de la divorț

Elena Vîșcu a dat și ea share la clipul video în care prindea buchetul de mireasă, dar a postat și un mesaj despre schimbările importante din viața ei, petrecute în anul care a urmat divorțului de artist.

„La mulți ani mie! Acum un an m-am desprins. Am lăsat în urmă durerea și am ales lumina. Mi-am dat un an să mă vindec. Și m-am regăsit. Elena s-a întors. Și nu mai pleacă. În sfârșit, eu sunt eu. Mulțumesc, Doamne, pentru tot. Veșnic recunoscătoare. Mulțumesc vouă, oamenilor mei, familiei mele virtuale, pentru toată susținerea. Mulțumesc celor din jurul meu. Prietenilor mei adevărați. Sunt norocoasă. Sunt binecuvântată. Mulțumesc familiei mele. Mă înclin în fața voastră. Din inimă”, a scris Elena Viscu pe Instagram, la story.