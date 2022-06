Fosta soție a lui Stelian Filip, Bianca Marina, detalii uluitoare despre cauzele divorțului: „Mi s-a și spus că sunt exagerat de sinceră” (FOTO)

Bianca Marina, fosta soție a lui Steliano Filip, a vorbit în detaliu despre motivele pentru care ea și fotbalistul au divorțat în februarie 2021, după mai multe luni în care relația lor se răcise drastic, potrivit .

Steliano Filip în Liga a 2-a, o premieră negativă în istoria de 74 de ani a clubului bucureștean, și a devenit unul dintre cele mai contestați fotbaliști ai echipei. De altfel, administratorul judiciar al „alb-roșilor”, Răzvan Zăvăleanu, a anunțat chiar joi că fundașului îi va fi desfăcut contractul.

Fosta soție a lui Stelian Filip, detalii uluitoare despre divorț

„Eu îl iubeam foarte mult pe Stelu, nu se punea problema, doar că nu puteam fi eu niciodată. Când am început să fiu eu, nu a mai mers. De ce să mă mulez eu de fiecare dată după o persoană? Mi s-a și spus că sunt exagerat de sinceră.

Noi am încercat, chiar și ultimii doi ani. Am stat acolo chiar și când am simțit că s-a stins între noi. Stelu a fost bărbatul vieții mele, pe care încă îl respect și la care țin, și vreau să fim alături unul de celălalt pentru Anais. Nu m-am regăsit, în primul rând, cu religia.

Asta a fost cam prima piedică între noi. Am încercat, dar nu, sunt OK așa cum sunt, ortodoxă. Am încercat și eu să merg în direcția asta, doar că eu nu m-am regăsit. Nu s-a supărat, dar îl simțeam că și-ar dori să mă duc pe drumul lui”, a mărturisit Bianca Marinca la .