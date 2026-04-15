Franco, fostul iubit al lui Karmen Minune, ar avea probleme mari financiare și ar fi ajuns să ceară bani fetelor pe internet.
Una dintre fete a făcut publice conversațiile lor, din care reiese că Franco i-a tot cerut bani, chiar a invocat suma de 60 de euro, și s-a enervat când ea a refuzat să-l ajute.
„Mai bine spune că ești frustrat și supărat că te-am refuzat mereu, de câte ori ai venit la mine și mi-ai cerut 50 lei, mi-ai cerut 50 euro. Te-am refuzat și de asta ești frustrat. Ce ai crezut că mi se întâmplă”, a spus Alx, pe TikTok, potrivit SpyNews.
Franco a devenit cunoscut în perioada în care a avut o relație cu Karmen Minune, fiica manelistului Adrian Minune.
Familia ei nu a fost de acord. Cântăreața chiar a fugit de acasă cu Franco, însă a revenit la scurt timp, iar relația lor s-a încheiat.