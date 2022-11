Fostul preot Daniel Balaș a fost implicat într-un accident auto în Dubai. ,,Am făcut accident cu Ferrari, l-am tăvălit, l-am făcut praf”

Daniel Balaş, fost preot, este în concediu în Dubai de trei săptămâni. Recent urmăritorilor despre o experiență plină de adrenalină pe care a trăit-o recent.

Fost accident în Dubai, cu una dintre cele trei mașini de lux închiriate câte una la trei zile. Când a trebuit să conducă a treia mașină, un Ferrari, nu a realizat că are tracţiune pe spate, iar când a accelerat, a pierdut controlul mașinii și s-a oprit într-o altă maşină parcată.

Nu a fost certat

Daniel Balaş a fost surprins complet de comportamentul celor de unde a închiriat maşina. Ei nu l-au pus să plătească și i-au dat un al patrulea vehicul de lux în locul celui distrus.

„În fiecare zi cât am stat în Dubai mi-am închiriat câte o maşină foarte şmecheră. În primele trei zile, mi-am închiriat Mercedes G Class, în următoarele zile mi-am închiriat Lamborghini Huracán EVO şi-n astea două zile îmi închiriasem un Ferrari 488. Din păcate, am făcut accident cu Ferrari, l-am tăvălit, l-am făcut praf şi l-am sunat pe băiatul de la care am închiriat şi i-am zis că am făcut accident.

A venit, s-a uitat, a fost vina mea. Dar în loc să mă certe, maşină de sute de mii, mi-a zis: ‘Eşti bine? Stai liniştit, nu-ţi face griji, e în regulă, tu cum te simţi? Ai dat în cineva, ai omorât pe cineva, s-a întâmplat ceva?’ Zic: ‘Nu, am intrat într-o altă maşină, s-a întors maşina de vreo două, trei ori’.

Ei în momentul ăla au venit la mine, m-au luat, m-au dus la hotel şi mi-au zis că îmi vor da altă maşină zilele astea cât aveam închiriat Ferrariul, că plătisem pentru el, de fapt.”, a povestit fostul preot.