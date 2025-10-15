Fotografiile cu Mădălina Ghenea au făcut senzație pe internet. Mădălina Ghenea a atras din nou toate privirile după ce a publicat o serie de fotografii pe , care au făcut furori. Actrița s-a fotografiat într-un costum de baie minuscul, de culoare verde neon. Însă, ipostazele sale au fost rapid distribuite de mii de internauți.

Cu un look seducător și un corp perfect tonifiat, vedeta a demonstrat încă o dată că rămâne una dintre cele mai frumoase femei din lumea mondenă. Imaginile o surprind acoperită de picături de apă, ținând în mână un furtun de grădină, un accesoriu neașteptat, dar care a făcut deliciul fanilor.

Cum au reacționat fanii când au văzut fotografiile cu Mădălina Ghenea

Postarea Mădălinei Ghenea a adunat aproape 50.000 de aprecieri în mai puțin de 24 de ore, iar comentariile au fost copleșitor de pozitive. Admiratorii au lăudat frumusețea naturală și carisma actriței:

„Ești foarte frumoasă!” / „Cea mai frumoasă dintre toate!” / „Perfecțiunea chiar există” / „Fă-mă, Doamne, furtun” – sunt doar câteva dintre reacțiile lăsate de internauți.

Chiar dacă unii au glumit pe seama pictorialului, majoritatea au remarcat eleganța și siguranța cu care Mădălina Ghenea își asumă aparițiile publice.

Cum și-a construit Mădălina Ghenea cariera de succes

Originară din , Mădălina Ghenea și-a construit o carieră internațională în modeling și film. Ea s-a remarcat prin ședințele foto spectaculoase și participările alături de actori și artiști celebri.

Cariera impresionantă a vedetei a început la doar 14 ani, când a decis să urmeze drumul modei, potrivit Cancan. A muncit mult pentru a ajunge în top, iar astăzi este recunoscută la nivel internațional.

Pe lângă modeling, Mădălina Ghenea s-a remarcat și în cinematografie. Ea a apărut alături de nume mari din industria filmului, precum Al Pacino, Michael Caine, Lady Gaga sau Harvey Keitel.

Cu un amestec de rafinament, senzualitate și profesionalism, Mădălina Ghenea continuă să cucerească publicul din întreaga lume. Mai exact, fie pe covorul roșu, fie în pictoriale spectaculoase care devin imediat virale.