Francesa și Cristi de la „Insula Iubirii”, mărturisiri despre experiența din Thailanda. De ce au luat decizia de a participa

Francesca și Cristi sunt unul dintre cele cinci care participă în cel de-al 9-lea sezon al emisiunii Francesca este pe jumătate italiancă, iar Cristi este român 100%. Cei doi locuiesc în Brașov, unde și-au dezvoltat o afacere în luea imobiliară.

Sunt împreună de aproape 10 ani, însă relația lor a avut suișuri și coborâșuri. Cei doi îndrăgostiți au povestit de ce au ales să participe la „insulă”, dar și ce moment de cotitură a exista în relația lor.

Cuprins:

Cum au ajuns să participe la „Insula Iubirii”

Francesca și Cristi au mărturisit pe rețelele de socializare că au ajuns să participe la emisiunea tentațiilor dintr-o simplă joacă. Aceștia s-au înscris la glumă, fără să știe că urmează să trăiască experiența vieții lor.

„Cine vreodată s-a gândit că dintr-o înscriere făcută cumva la glumă o să și trag lozul câștigător și o să am parte de o asemenea experiență? O experiență intensă, plină de emoții la un nivel la care nu vă puteți imagina. S-a râs, s-a plâns și sunt extrem de recunoscătoare și de mândră că am avut curajul să merg, iar acum aștept cu nerăbdare data de 21, la fel ca voi, să văd și eu ce am făcut pe acolo”, a mărturisit Francesca, pe TikTok.

Bărbatul a povestit că experiența „Insula Iubirii” a fost cu totul și cu totul deosebită. Acesta s-a redescoperit și a aflat că poate face lucruri despre care nu credea că e capabil, ca de exemplu să se exteriorizeze, deși este filmat.

„Am participat împreună cu Francesca dintr-un motiv anume. Acest motiv îl veți descoperi pe parcursul difuzării emisiunii, dar acum o să mă rezum la a mulțumi din suflet echipei pentru această experiență unică, minunată. A fost o călătorie plină de emoție, adevăruri, dezvăluiri, care, efectiv, m-au făcut să mă redescopăr și cu siguranță m-a făcut să exteriorez lucruri pe care nu mă gândeam că o să pot să le exteriorizez în fața camerei”, a completat Cristi.

Care a fost momentul de criză din relația lor

În cadrul emisiunii, cei doi parteneri au povestit care a fost momentul de cotitură pe care l-au traversat. Aceștia au fost despărțiți timp de un an și jumătate.

Potrivit spuselor lor, criza în relația lor a fost odată ce Cristi s-a regăsit cu sora lui, pe care nu o mai văzuse de cinci ani. Cei doi iubiți au ajuns să lucreze pentru sora lui, iar din dorința de a petrece cât mai mult timp cu sora cu care nu se mai văzuse, Cristi ajunsese să o neglijeze pe Francesca. Astfel, s-a ajuns la separare.

Ulterior s-au împăcat și după ceva timp a urmat și o cerere în căsătorie. Motivul pentru care s-au înscris la emisiune a fost faptul că, în ceea ce îi privește, relația de cuplu s-a stins, iar cea de colegialitate a prins avânt. Aceștia își doresc să reînvie flacăra pasiunii care exista între ei la început.