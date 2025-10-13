B1 Inregistrari!
Fuego, atent la siluetă. Cum își propune artistul să slăbească: „Am sacouri pentru fiecare categorie de kilograme"

Fuego, atent la siluetă. Cum își propune artistul să slăbească: „Am sacouri pentru fiecare categorie de kilograme”

13 oct. 2025, 16:30
Fuego, atent la siluetă. Cum își propune artistul să slăbească: „Am sacouri pentru fiecare categorie de kilograme”
Sursa Foto: Facebook/ Paul Surugiu-Fuego
Paul Surugiu sau Fuego, așa cum este cunoscut de o țară întreagă, pune foarte multă pasiune în ceea ce face. Atât de mult se lasă absorbit de proiectele sale încât 2025 aproape a ajuns la final și nu și-a luat nicio vacanță. Programul haotic se resimte și în obiceiurile alimentare, așa că, potrivit artistului, în ultima perioadă a pus câteva kilograme. Într-un interviu recent, Fuego a vorbit deschis despre fluctuațiile de greutate și cu ce metodă își propune să slăbească în următoarea perioadă.

Ce i se pare cel mai greu lui Fuego la cariera de artist

Fuego nu a reușit să se mențină în atenția publicului atâtea decenii din noroc, ci datorită muncii continue. Artistul onorează concerte și filmări, la fel cum merge prin țară, la expoziții, cu picturile pe care le realizează. Uneori, ajunge să se întrebe dacă merită alergătura continuă, mai ales în momentele în care realizează cât timp a trecut de când s-a relaxat cu adevărat.

Dacă ar fi să numească cel mai greu lucru din cariera sa de artist, acela ar fi drumuri lungi pe care trebuie să le străbată, cu mașina.

„Mărturisesc că am avut un an plin. Uneori stau și mă gândesc dacă se merită. N-am avut, spre exemplu, nici o vacanță în acest an, nu am ajuns pe nicăieri, să mă pot relaxa sau să văd un loc nou. Mi-am canalizat energia pe activitate, proiecte multe, evenimente, concerte, expoziții cu tablourile prin muzeele din România și tot felul de activități. Ce este cel mai complicat sunt drumurile lungi, pe care le fac cu mașina. Dar mergem înainte. În fond, asta mi-am ales și asta știu să fac cel mai bine. Spre exemplu, ultima lună a fost cu activitate în fiecare zi. Pare greu de crezut, dar așa a fost. Am făcut expoziții, am avut concerte în diverse locuri, apoi am filmat tot sezonul 15 al emisiunii «Drag de România mea!»”, a declarat Fuego, pentru Click!.

La ce alimente vrea să renunțe Fuego ca să slăbească

Fuego recunoaște că atunci când vine vorba despre kilograme, nu se poate menține la un număr fix. Greutatea sa fluctuează, motiv pentru care urmează să intre într-un proces de slăbire. Nu își dorește să fie foarte restrictiv cu el însuși, astfel că a și-a propus să renunțe la alimentele cu foarte mulți carbohidrați.

„Eu trec mereu prin diverse etape, pe parcursul unui an. Am momente în care mai adaug kilograme, altele în care slăbesc. Acum intru într-un proces de slăbire, dar nu unul dur, ci temeinic, cu anumite renunțări. Încerc să nu mai mănânc carbohidrați, adică pâine, cartofi, făinoase, foietaje și alte preparate din această categorie. Cantitățile sunt mai mici și mă chinui să am și un program fix, de asta este aproape imposibil, la volumul de muncă, la drumurile și evenimentele pe care le am. Mănânc în pauze de filmări și în alte momente mai puțin fericite, în special noaptea, după ora 23.00. 

Dar reușesc să dau câteva kilograme, să ajung la o formă optimă. Ce e mai nostim este faptul că am sacouri pentru fiecare categorie de kilograme pe care o am. Atunci când dau 5-6 kilograme iau anumite sacouri, când am mai multe altele și tot așa. Evit să le modific pentru că nu am frecvența clară”, a mărturisit artistul.

