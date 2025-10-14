Fulgy de la Clejani a jignit populația României, numind-o „incultă, analfabetă, agramată și afonă”. Fiul lăutarilor de la Clejani , unde a plecat pentru a scăpa de .

Cum i-a jignit Fulgy pe români

„M-am uitat și eu prin comentarii și am văzut ce comentați, măi oameni buni! Sunteți un neam de trădători și de sclavi. Eu n-am nevoie de populația României care e incultă, analfabetă, agramată și afonă. Doar 4% din oamenii de pe Pământ sunt în situația mea”, a spus, pe Tik Tok, Fulgy, care-și spune mai nou „Mr. Moft”.

În trecut, el a lăudat Dubaiul că oferă perspective de dezvoltare, spre deosebire de România: „De când am ajuns în Dubai am văzut ce înseamnă ca un lider să-și iubească poporul, de aceea cred că sunt în unul dintre cele mai frumoase, puternice și sigure locuri de pe pământ. Aici educație = normal, lumea trăiește bine și lucrurile prosperă. Mi-aș fi dorit să pot să spun la fel și despre țara mea, dar e imposibil. Oricum, oriunde am să mă prezint, am să spun ce sunt: țigan. Nu sunt mândru când spun că sunt român, iar ei apreciază asta, nu ca la noi, rasism”.

Ce a povestit Fulgy că face în Dubai

El s-a mai lăudat într-un interviu că s-a realizat de când a ajuns în Dubai.

„De când am plecat din România am reușit! M-am înscris la cea mai mare universitate de media din lume, SAE Dubai, ingineria de sunet până în 2027 pentru a obține licența în audio. Anul 1 l-am terminat cu distincție înaltă, iar pentru acest fapt am intrat în atenția tuturor. Sunt în anul 2. Am terminat anul 1 cu High Distinction, nota maximă, și asta m-a adus direct în atenția unor branduri internaționale cu care universitatea colaborează’, a afirmat Fulgy, pentru .

După finalizare studiilor, el spune că vrea să se mute în Miami: „Am niște contacte acolo din industrie, Johnny Depp, Michael de la Pixel, Hollywood Vampires, cărora le-am cântat când au avut concert la noi și au purtat haina tradițională primită cadou de la tatăl meu. Și, datorită culturii americane, în urma discuțiilor cu directorul universității la care studiez, chiar el m-a sfătuit pentru SUA, pentru că la Hollywood a apărut arta, iar cultura e mult mai avantajoasă pentru tinere talente. Sunt bine, pentru că am plecat din România!”.