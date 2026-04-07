Fulgy din Clejani, ridicat de Poliție după ce a amenințat că aruncă blocul în aer (VIDEO)

Fulgy, fiul Clejanilor, este cercetat de polițiști după ce a vrut să arunce în aer blocul în care locuia. El a spus într-un live că a dat drumul la gaze. Poliția s-a dus peste el.

Fulgy, delir cu polițiștii la ușă

Dan Constantin Fulgeraș Manole, cunoscut drept Fulgy a fost săltat de polițiști după ce a anunțat pe rețelele de socializare că a dat drumul la gaze și vrea să arunce în aer blocul în care locuiește.

La fața locului s-au deplasat de urgență mai multe echipaje de poliție, care au constatat că s-a baricadat în apartament, manifestând un comportament agitat și refuzând orice formă de cooperare. Până la urmă, polițiștii au decis să intervină direct și au pătruns în locuință.

Pentru a preveni o eventuală explozie, la fața locului au fost solicitați și reprezentanții Distrigaz, care au sistat alimentarea cu gaze în întregul bloc.

Fiul Vioricăi și al lui Ioniță de la Clejani a fost preluat de un echipaj medical și transportat la Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia, unde a rămas internat.

„La fața locului s-au deplasat de urgență mai multe echipaje de poliție, care au constatat că bărbatul s-a baricadat în locuință, manifestând un comportament agitat și refuzând orice formă de cooperare. De asemenea, la adresă s-a prezentat și un echipaj din cadrul companiei de distribuție a gazelor, care a procedat la sistarea alimentării, în vederea prevenirii oricărui pericol.

Totodată, a fost solicitat sprijinul negociatorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, care au încercat să convingă persoana în cauză să renunțe la gestul său, însă, având în vedere riscul, în momentul oportun, polițiștii din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale au pătruns în locuință, acționând rapid și profesionist.

Persoana a fost depistată în dormitor, în afara oricărui pericol și fără a prezenta urme de violență. Bărbatul a fost preluat de echipajele medicale specializate, fiind transportat și internat într-o unitate medicală de profil, unde se află în afara oricărui pericol.”, a transmis .

Fiul Clejanilor, condamnat

Fiul Clejanilor a fost condamnat, pe 20 martie, pentru că a condus sub influența drogurilor. Fulgy avea antecedente, dar judecătorii au decis să îi aplice doar o amendă penală, de 5.000 de lei.

El era căutat de autorități încă din luna februarie, pentru a fi audiat într-un dosar care urma să se stabilească dacă va fi internat din nou la secția de dezintoxicare a unui spital de psihiatrie din București. Fiul Clejanilor era însă în Dubai.