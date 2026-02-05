B1 Inregistrari!
Gabi Tamaș a rupt tăcerea despre divorț. Ce s-a întâmplat, de fapt, în familia Faimosului

Gabi Tamaș a rupt tăcerea despre divorț. Ce s-a întâmplat, de fapt, în familia Faimosului

Flavia Codreanu
05 feb. 2026, 12:07
Gabi Tamaș a rupt tăcerea despre divorț. Ce s-a întâmplat, de fapt, în familia Faimosului
Gabi Tamaș la Survivor 2026. Sursa foto: Captură video - Survivor Romania / Facebook
Cuprins
  1. Cine a fost de vină pentru momentele de criză din căsnicie
  2. Care este cea mai mare teamă a lui Gabi Tamaș

Gabi Tamaș, fostul internațional român și actual concurent în tribul Faimoșilor la Survivor 2026, a vorbit deschis despre episoadele tensionate din căsnicia sa cu Ioana Tamaș. Cei doi sunt împreună de peste două decenii, însă relația lor a fost pusă la încercare de mai multe ori, ajungând chiar în punctul în care divorțul să bată la ușă. 

Cine a fost de vină pentru momentele de criză din căsnicie

În cadrul unui podcast realizat înainte de plecarea sa în Republica Dominicană, sportivul a fost întrebat dacă au existat momente în care soția sa a vrut să îl cheme la notar pentru a pune capăt căsniciei. Gabi Tamaș nu a ezitat să recunoască faptul că au existat numeroase crize, asumându-și responsabilitatea pentru greșelile făcute.

„Da, au fost mai multe (momente). Eu eram de vină. Certurile sunt normale într-o căsnicie”, a declarat Gabi Tamaș.

Potrivit spynews, fostul fotbalist a subliniat că, în ciuda acestor cumpene, au reușit să rămână împreună, prioritatea lor fiind fiica lor, Selena. Cei doi s-au căsătorit oficial în 2012, după ani buni de relație, și au format unul dintre cele mai mediatizate cupluri din fotbalul românesc.

Care este cea mai mare teamă a lui Gabi Tamaș

Deși este obișnuit cu efortul fizic intens din perioada în care activa pe terenul de fotbal, Gabi Tamaș a mărturisit că Survivor reprezintă o provocare total diferită. Pentru el, marea bătălie nu se dă pe traseele sportive, ci în plan psihic.

„Este una dintre cele mai grele emisiuni din lume, pentru că totul este pe mental. Nu mi-e frică niciodată de proba fizică sau sportivă, doar că mi-e frică de cap, de stres, de creier”, a explicat Faimosul.

Tamaș a intrat în competiție cu dorința de a-și demonstra reziliența, însă este conștient că izolarea și condițiile dure din junglă îi pot afecta capacitatea de concentrare. Sportivul speră ca experiența acumulată în cariera de fotbalist să îl ajute să gestioneze stresul și să ajungă cât mai departe în show-ul difuzat de Antena 1.

