Conflictul dintre Aris Eram și Gabi Tamaș de la ultimul consiliu s-a transformat într-unul fizic, scrie presa mondenă, fiul Andreei Esca părăsind emisiunea Survivor.

De la ce a pornit scandalul dintre Aris Eram și Gabi Tamaș

La ultimul consiliu difuzat, Ceanu a pierdut duelul cu Bianca și a fost eliminat din competiție. Bianca a fost nominalizarea echipei, iar Ceanu a lui Marian Godină, care câștigase colanul de imunitate.

Numai că înainte, Aris Eram încercase să-și convingă colegii, inclusiv pe Godină, să nu-l trimită la duel pe prietenul său, Ceanu. El a vrut s-o salveze și pe Bianca, amica sa, și s-a enervat când a văzut că aceasta este propusă de echipă spre eliminare. Aris a fost convins că Gabi Tamaș a gândit întreaga strategie și a fost cel care i-a manipulat pe colegi s-o voteze pe Bianca.

Cât despre Cristi Boureanu, dorit de mai mult timp de coechipieri plecat, el n-a putut fi nominalizat deoarece Tamaș i-a dat un totem de imunitate, fiindu-i milă de el că e accidentat. Și asta l-a enervat pe Aris, care a considerat că Boureanu e mai slab pe traseu decât Ceanu, deci el ar fi trebui să plece mai întâi din competiție.

Cei doi au ajuns în consiliu:

Aris Eram: Deci a fost schema ta. Nu pot să înțeleg această mișcare care a venit să strice totul. De ce i-ai dat ăla lui Cristi? Ești tâmpit?

Gabi Tamaș: Nu trebuie să dau explicații de ce am făcut-o sau de ce am folosit o strategie.

S-ar fi ajuns la conflict fizic între Aris Eram și Gabi Tamaș

„În urma jignirilor și tensiunilor dintre ei, câștigătorul Asia Express l-a altoit pe Aris Eram, lăsându-i pe toți într-o stare de șoc.

În urma acestui incident, fiul cel mic al Andreei Esca a părăsit emisiunea. Astfel, ceea ce a început ca o dispută strategică în jurul voturilor și al totemului de imunitate, s-a transformat într-un scandal de proporții care s-a soldat cu plecarea unuia dintre concurenți”, scrie , citând mai multe surse.