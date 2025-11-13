Gabi Tamaș și Dan Alexa au câștigat finala „ ”, care a avut loc miercuri, 12 noiembrie 2025. Iată cu câți bani au plecat acasă și care au fost primele declarații după ce au ieșit învingători!

Marele premiu

Echipa de , formată din Gabi Tamaș (42 de ani) și Dan Alexa (46 de ani), a trecut prima linia de sosire. Cei doi au luat marele premiu: 35.000 de euro.

Aceștia au obținut și alte recompense financiare în timpul competiției, inclusiv amulete câștigate la probele parcurse săptămânal.

Primele declarații ale lui Tamaș

Gabi Tamaș a plecat acasă cu colegul său, marele premiu, dar și mai multe kilograme în minus.

„Noi suntem obișnuiți cu efortul fizic, dar competiția asta a fost cu totul altceva. Am slăbit 7 kilograme, pentru că, dincolo de efortul fizic, mesele nu au fost nici regulate, nici la fel de consistente ca în viața unui sportiv. În plus, a intervenit și consumul psihic, care a fost uriaș”, a declarat Gabriel Tamaș, pentru Click.

Ce a spus Dan Alexa

„Când m-am întors în țară, m-am cântărit după ceva timp și aveam cu 9 kilograme mai puțin. Fără să exagerez, întreaga cursă a fost pentru mine ca o finală de campionat mondial. Dacă ar exista o finală de campionat mondial a show-urilor TV, Asia Express ar fi cu siguranță acolo. Tot ce se întâmplă în această competiție este la un alt nivel-cel mai înalt nivel”, a spus Dan Alexa, pentru Click.

„Este o producție uriașă, extrem de complexă, iar asta se simte în fiecare etapă. Cred că de aceea toți concurenții care au participat vreodată vorbesc mereu cu atâta pasiune despre ce înseamnă această aventură”, a adăugat.

„Faptul că am și câștigat-o este dincolo de orice așteptare și reprezintă o realizare extraordinară pentru noi. Gândiți-vă că nu aveam haine pentru Coreea de Sud — știam că acolo poate fi frig, dar nu ne-am gândit nicio clipă că vom ajunge până acolo. A fost o experiență fantastică, pe care o vom purta cu noi mult timp. Păpușicile au făcut istorie!”, a mai spus el.