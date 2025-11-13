B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Gabi Tamaș și Dan Alexa, câștigătorii de la „Asia Express”! Cât valorează premiul cel mare și care au fost primele declarații după ce au ieșit învingători

Gabi Tamaș și Dan Alexa, câștigătorii de la „Asia Express”! Cât valorează premiul cel mare și care au fost primele declarații după ce au ieșit învingători

Selen Osmanoglu
13 nov. 2025, 07:55
Gabi Tamaș și Dan Alexa, câștigătorii de la „Asia Express”! Cât valorează premiul cel mare și care au fost primele declarații după ce au ieșit învingători
Sursa foto: Instagram
Cuprins
  1. Marele premiu
  2. Primele declarații ale lui Tamaș
  3. Ce a spus Dan Alexa

Gabi Tamaș și Dan Alexa au câștigat finala „Asia Express”, care a avut loc miercuri, 12 noiembrie 2025. Iată cu câți bani au plecat acasă și care au fost primele declarații după ce au ieșit învingători!

Marele premiu

Echipa de fotbaliști, formată din Gabi Tamaș (42 de ani) și Dan Alexa (46 de ani), a trecut prima linia de sosire. Cei doi au luat marele premiu: 35.000 de euro.

Aceștia au obținut și alte recompense financiare în timpul competiției, inclusiv amulete câștigate la probele parcurse săptămânal.

Primele declarații ale lui Tamaș

Gabi Tamaș a plecat acasă cu colegul său, marele premiu, dar și mai multe kilograme în minus.

„Noi suntem obișnuiți cu efortul fizic, dar competiția asta a fost cu totul altceva. Am slăbit 7 kilograme, pentru că, dincolo de efortul fizic, mesele nu au fost nici regulate, nici la fel de consistente ca în viața unui sportiv. În plus, a intervenit și consumul psihic, care a fost uriaș”, a declarat Gabriel Tamaș, pentru Click.

Ce a spus Dan Alexa

„Când m-am întors în țară, m-am cântărit după ceva timp și aveam cu 9 kilograme mai puțin. Fără să exagerez, întreaga cursă a fost pentru mine ca o finală de campionat mondial. Dacă ar exista o finală de campionat mondial a show-urilor TV, Asia Express ar fi cu siguranță acolo. Tot ce se întâmplă în această competiție este la un alt nivel-cel mai înalt nivel”, a spus Dan Alexa, pentru Click.

„Este o producție uriașă, extrem de complexă, iar asta se simte în fiecare etapă. Cred că de aceea toți concurenții care au participat vreodată vorbesc mereu cu atâta pasiune despre ce înseamnă această aventură”, a adăugat.

„Faptul că am și câștigat-o este dincolo de orice așteptare și reprezintă o realizare extraordinară pentru noi. Gândiți-vă că nu aveam haine pentru Coreea de Sud — știam că acolo poate fi frig, dar nu ne-am gândit nicio clipă că vom ajunge până acolo. A fost o experiență fantastică, pe care o vom purta cu noi mult timp. Păpușicile au făcut istorie!”, a mai spus el.

Tags:
Citește și...
De ce s-au despărțit, în realitate, Horia și Mariana Moculescu. Adevăratul motiv care a pus capăt căsniciei lor
Monden
De ce s-au despărțit, în realitate, Horia și Mariana Moculescu. Adevăratul motiv care a pus capăt căsniciei lor
Sânziana Negru, despre Ștefan Floroaica și „Asia Express”: „E o experiență pe care am trăit-o amândoi”. Ce mesaj a transmis înainte de marea finală
Monden
Sânziana Negru, despre Ștefan Floroaica și „Asia Express”: „E o experiență pe care am trăit-o amândoi”. Ce mesaj a transmis înainte de marea finală
Carmen Barcan: „Este foarte important ca…”. Ce putem face pentru a alunga pofta de mâncare
Monden
Carmen Barcan: „Este foarte important ca…”. Ce putem face pentru a alunga pofta de mâncare
Alexandra Velniciuc, despre ultimele clipe ale lui Horia Moculescu: „Știa că urmează sfârșitul”. Unde va fi depus trupul marelui compozitor
Monden
Alexandra Velniciuc, despre ultimele clipe ale lui Horia Moculescu: „Știa că urmează sfârșitul”. Unde va fi depus trupul marelui compozitor
Iulia Albu: „Emisiunile necesită timp”. De ce nu a mai apărut la TV
Monden
Iulia Albu: „Emisiunile necesită timp”. De ce nu a mai apărut la TV
Câți bani au câștigat Karmen Minune și Olga Barcari în „Asia Express”
Monden
Câți bani au câștigat Karmen Minune și Olga Barcari în „Asia Express”
Ștefan Bănică, mesaj emoționant după moartea lui Horia Moculescu: „Îmi dădea sfaturi”
Monden
Ștefan Bănică, mesaj emoționant după moartea lui Horia Moculescu: „Îmi dădea sfaturi”
Mihai Mărgineanu, luat prin surprindere de o citație penală venită din Austria. Ce s-a întâmplat de fapt
Monden
Mihai Mărgineanu, luat prin surprindere de o citație penală venită din Austria. Ce s-a întâmplat de fapt
Andreea Raicu: „Este o onoare”. Cum a reacționat după ce a aflat că Mirabela Grădinaru a purtat o ținută creată de ea
Monden
Andreea Raicu: „Este o onoare”. Cum a reacționat după ce a aflat că Mirabela Grădinaru a purtat o ținută creată de ea
Adriana Bahmuțeanu, despre Silviu Prigoană: „Era foarte bun cu străinii, dar foarte rău cu noi, familia”/ „Hitler era mic copil”
Monden
Adriana Bahmuțeanu, despre Silviu Prigoană: „Era foarte bun cu străinii, dar foarte rău cu noi, familia”/ „Hitler era mic copil”
Ultima oră
07:40 - Prim-ministrul Republicii Moldova vine joi la București. Va fi prima sa vizită oficială externă de la preluarea mandatului
07:24 - Guvernul va aproba proiectul de finanțare cu BEI pentru autostrada A1 Sibiu–Pitești
00:00 - De ce s-au despărțit, în realitate, Horia și Mariana Moculescu. Adevăratul motiv care a pus capăt căsniciei lor
23:58 - Anunțul Oanei Țoiu despre tarifele telefonice în Uniunea Europeană. Cum vor beneficia românii din diaspora
23:51 - Finlanda, despre China: „Finanțează astăzi masiv efortul de război al Rusiei”
23:29 - Postul Crăciunului se apropie. Ce reguli trebuie respectate, ce superstiții păstrează românii și ce se mănâncă în această perioadă
22:57 - Guvernul italian taxează coletele sub 150 de euro. Cum va fi afectat comerțul online de pe Shein și Temu
22:56 - Sânziana Negru, despre Ștefan Floroaica și „Asia Express”: „E o experiență pe care am trăit-o amândoi”. Ce mesaj a transmis înainte de marea finală
22:37 - Noile tarife de referință RCA: Cine plătește mai mult, unde cresc prețurile și ce categorii beneficiază de scăderi
22:08 - Carmen Barcan: „Este foarte important ca…”. Ce putem face pentru a alunga pofta de mâncare