Gabriel Cotabiță, internat de urgență în spital. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artistul

Gabriel Cotabiță a fost internat în spital, în cursul săptămânii trecute. Celebrul artist ar fi avut o serie de probleme de sănătate ce l-au determinat să apeleze imediat la ajutorul medicilor. În prezent, el este internat și monitorizat atent de personalul sanitar, notează Cancan.ro.

Cântărețul a mai avut probleme de sănătate și în trecut, fiind inclusiv infectat cu SARS-CoV-2 și internat în spital pentru îngrijiri medicale.

Gabriel Cotabiță, internat în spital. Ce probleme de sănătate are cântărețul

Potrivit surselor Cancan.ro, artistul s-a simțit rău în cursul săptămânii trecute. El ar fi simțit că nu se mai poate ține pe picioare, motiv pentru care a alertat medicii. În prezent, el este internat în spital, acolo unde medicii îl țin sub observație.

Apropiații lui Gabriel Cotabiță s-ar fi speriat cel mai tare când nu a mai fost activ în mediul online și nici pe WhatsApp timp de câteva zile. În prezent, starea de sănătate a cântărețului este una stabilă și se simte mult mai bine.

Gabriel Cotabiță, infectat cu SARS-CoV-2

La începutul acestui an, cântărețul a fost infectat cu SARS-CoV-2. Artistul și-a revenit și a trecut și peste acest eveniment, însă familia a fost extrem de îngrijorată, având în vedere că Gabriel Cotabiță s-a mai confruntat și cu alte probleme de sănătate.

Soția artistului a mărturisit, la acel moment, că Gabriel Cotabiță avea nevoie de monitorizare permanentă din partea medicilor, mai ales că se mai confruntase și cu alte probleme de sănătate.

De asemenea, soția lui Gabriel Cotabiță a mărturisit că spera ca testul artistului să iasă negativ cât mai repede, ca el să se poată întoarce acasă.

„Sperăm să iasă totuşi testul negativ cât de curând zilele acestea şi să poată să se întoarcă acasă. Nu este o formă gravă, nu este intubat, nu este la ATI. Pur şi simplu necesită să fie monitorizat, având şi alte probleme de sănătate. El, cu siguranţă, s-a protejat ştiind foarte bine cât de important este să respecte măsurile de distanţare, să poarte mască şi toate celelalte”, a declarat tânăra, pentru Antena Stars, în ianuarie 2021.

Gabriel Cotabiță și infractul care i-a schimbat viața

În urma problemelor de sănătate grave pe care le-a avut acum ceva timp, Gabriel Cotabiță a rămas, pentru o perioadă, cu sechele. Atunci când urca pe scenă, artistul povestea că avea nevoie de prompter, mai ales din cauza faptului că avea și pierderi de memorie.

„Mi-a fost foarte greu luni de zile! Îmi amintesc că urcam pe scenă cu prompter, și cântam uitându-mă tot timpul acolo! Avem momente când nu îmi aduceam aminte versurile, erau așa niște flash-uri ciudate… și trebuia să fac ceva rapid! De aceea, am recurs la acel tertip, să nu simtă oamenii din public că ar fi fost ceva în neregulă cu mine. Tulburările erau dure și îmi dădeau o stare de anxietate. Cu timpul, din fericire, ele au devenit din ce în ce mai rare, iar după un an, nu am mai avut nimic. Totul este acum perfect și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru acest lucru în fiecare zi”, a declarat Gabriel Cotabiţă pentru o publicație.