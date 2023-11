Gabriela Cristea, dezvăluiri neașteptate! Soțul său a aflat abia după căsătorie cât câștigă prezentatoarea: „Este un pic mai naiv decât mine”

Gabriela Cristea, una dintre cele mai apreciate și iubite prezentatoare TV de la noi din țară, a dezvăluit în podcastul realizat de Cătălin Măruță că a luat câteva măsuri de precauție .

Aceasta a fost căsătorită înainte cu Marcel Toader, însă relația lor nu a funcționat și au divorțat după cinci ani. Mai mult decât atât, după separare vedeta și-a dat seama că toate conturile ei erau goale, iar partenerul său de viață se folosise de toți banii pe care ea îi câștigase.

Tavi Clonda a aflat târziu ce salariu are, de fapt, Gabriela Cristea!

Tavi Clonda și Gabriela Cristea sunt unul dintre cele mai celebre cupluri din lumea showbizului. Cei doi , la emisiunea pe care vedeta o prezenta la Kanal D, iar în prezent sunt părinții a două fetițe, Victoria și Iris. Aceștia au o carieră de succes și o familie minunată, în ciuda faptului că prezentatoarea este mai mare cu cinci ani decât cântărețul.

De curând, prezentatoarea a avut un moment de sinceritate și a dezvăluit că soțul său a aflat destul de târziu ce salariu are.

„Vorbim despre carierele noastre, dar nu ne punem niciodată pile. Ne sfătuim. În același timp, el este un pic mai naiv decât mine, dar eu și mai «rodată». Îmi aduc aminte că el a aflat câți bani câștig eu cam după… eram deja căsătoriți.

Eram căsătoriți și el nu știa cât câștig eu. Și ce crezi?! A aflat întâmplător, pentru că eu trebuia să mă duc la o renegociere. Eu nu sunt cu negocierea, că nu mă pricep. Eram emoționată și el atunci a întrebat «dar tu te duci să negociezi?» și eu i-am zis «logic, că la fiecare… se face o renegociere, că salariul se poate duce în sus sau în jos în funcție de performanțele pe e care le ai». «Păi ție nu îți dă cât trebuie?».

I-am zis că e foarte naiv. Dacă ar fi să îmi dea ei după cât vor ei… nu mi-ar da mai nimic și mi-ar mai lua niște bani din portofel. Atunci a aflat cât câștig”, a dezvăluit Gabriela Cristea, notează .

Gabriela Cristea nu vrea să meargă la înmormântarea tatălui ei

Prezentatoarea cu fratele și părinții săi. Diferența dintre generații și principiile diferite și-au spus întotdeauna cuvântul, mai ales în familia sa. De când avea 18 ani, vedeta a rupt definitiv legătura cu familia sa.

„Relația cu ai mei nu a fost niciodată una bună. Ei și-au dorit ceva, eu altceva, și, la un moment dat, conflictul a fost așa de mare că a luat-o fiecare pe drumul lui. Relația cu ei s-a rupt, de la 18 ani, atunci când am decis să-mi iau viața în mâini. Provin dintr-o familie în care femeile nu prea aveau foarte multe lucruri de spus.

Mama avea un soi de independență financiară, care i-ar fi permis să stea de la egal la egal cu tatăl meu. Ea provenea, însă, dintr-o familie care nu-i permitea asta, iar eu am propus revoluția în familie. În adâncul sufletului meu am judecat-o. Tata era violent cu ea. Când a murit mama aveam 37 de ani. Si acum sufăr după ea. Eu nu am cu cine vorbi în afară de soțul meu”, a mai declarat vedeta. G