Gabriela Cristea s-a lansat în afacerii. În ce a investit vedeta peste 500.000 de euro

Gabriela Cristea a devenit femeie de afaceri. Frumoasa prezentatoare TV a deschis două afaceri în ultimele luni: un atelier de haine și un studio foto.

Mai mult, Gabriela Cristea vinde hainele pe care le creează după propriile gusturi și idei într-un magazin online propriu.

„Ea are magazinul online cu haine pe care nu le cumpără și le vinde mai departe, ci le face. Creează rochii, l-a deschis chiar înainte de sărbători. Ea face schițele, lucrează cu mai multe ateliere. Sunt haine doar pentru doamne, momentan. Rochii și cămăși foarte frumoase. Ea, când ne-am cunoscut, avea Atelierul Miresei, a fost prima. Apoi ne-am întâlnit, ne-am cunoscut, aveam emisiunea, eram destul de ocupați și a renunțat. Acum a reluat, cumva, deocamdată, cu rochii normale, nu de mireasă. A făcut deja schițe pentru 5-6 genuri de cămăși, la fel și modele de rochii. Umblă după materiale. A lucrat mult la detaliu, cutii frumoase, eticheta care se lipește, hârtia. E plin de cutii la noi”, a povestit soțul vedetei, potrivit playtech.ro.



Într-un apartament pe care îl dețin în Dorobanți, Tavi și Gabriela au amenajat un studio foto.

Cei doi soți au dezvăluit că au investit mai mult de 500.000 de euro în echipamente, deși mai au unele îmbunătățiri de făcut.

„Ideea cu studioul foto i-a venit când am făcut ședințele foto pentru magazin. Momentan vin fotografii cu aparatele lor, dar vom investi și în așa ceva. Gabriela are niște pachete, în funcție de preferințe, și cu editare, dacă se dorește, depinde ce vrea fiecare. Nu am făcut un calcul, la cât se ridică investiția, că ne apucă balamucul”, a spus Tavi Clonda.