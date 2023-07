Gabriela Cristea și Tavi Clonda, decizie neașteptată cu privire la cele două fetițe în ultima lor vacanță: „Am zis că o să vorbim numai...”

s-au căsătorit în 2019 și de atunci formează una dintre cele mai frumoase familii din showbiz-ul românesc. Prezentatoarea TV și soțul ei sunt mai fericiți ca niciodată și sunt doi părinți împliniți, având împreună două fetițe adorabile, Victoria și Iris.

Nu prea au timp pentru ei în timpul vacanțelor

Gabriela și Tavi se bucură să își împărtășească experiențele despre copiii lor și nu ezită să discute despre evenimentele din familia lor, fie ele pozitive sau mai puțin plăcute.

Recent, întreaga familie Cristea-Clonda a ales Bulgaria drept destinație pentru vacanția lor, iar Tavi a împărtășit experiența lor de călătorie în care el și Gabriela au fost însoțiți de fetițele lor. Artistul a dezvăluit că viața de părinți nu este întotdeauna ușoară, iar el și soția sa nu au prea mult timp pentru ei înșiși în timpul vacanțelor. Cei doi trebuie să fie mereu atenți la Victoria și Iris, care mereu au energie și dorința de joacă.

Cu toate acestea, Tavi Clonda a dezvăluit că fetițele lor s-au maturizat și au început să se distreze împreună, ceea ce îi oferă lui și Gabrielei câteva momente de relaxare.

„A început să fie mai ușor cu fetele în vacanță. E mai greu din alt punct de vedere: supraveghere la apă, fug, pleacă, dar nu mai trebuie să stai non-stop cu ele, se joacă amândouă pe nisip și putem și noi să mai respirăm. Înainte, când aveam 5 minute îi mulțumeam lui Dumnezeu. Acum mai scăpăm câte jumătate de oră, o oră. Se culcă amândouă. A început să fie un pic mai ușor”, a declarat Tavi Clonda pentru .

O decizie importantă în vacanța din Bulgaria

În timpul vacanței lor din Bulgaria, au luat o decizie importantă cu privire la cele două fetițe ale lor. Au hotărât să vorbească în întregime în limba engleză cu Victoria și Iris, iar fetițele au fost de acord să se conformeze.

Victoria, cea mai mare dintre fetițe, deja vorbea engleza și a început să-i învețe și pe ceilalți membri ai familiei, inclusiv pe sora ei mai mică. Tavi și Gabriela au fost extrem de încântați să vadă cât de repede și ușor învață fetițele lor cuvintele din această limbă străină.

„Le este cam suficient să se joace amândouă, dar la un moment dat Victoria se împrietenește un pic mai repede pentru că este un pic mai mare și găsește copii, Iris nu se supără prea repede, se joacă și singurică. Victoria și știe foarte bine limba engleză, Iris acum o mai ”rupe” așa un pic, învață de la surioara ei. Victoriei îi place foarte mult, mă moștenește să zic așa, și eu sunt un vorbitor de engleză. Chiar acum în vacanță am zis că o să vorbim numai în limba engleză, de pe drum am stabilit asta, dar când am ajuns acolo îmi vorbeau și mie în engleză. E simpatică rău”, a mai povestit amuzat Tavi Clonda.