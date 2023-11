Gabriela Cristea vorbește despre imaginile nud din Playboy: „Eu am luat toate lucrurile astea firești” / Cu cât a fost plătită pentru ședința foto

Celebra prezentatoare TV dezvăluie că nu regretă deloc faptul că a pozat pentru în anul 2000. Ea a discutat despre această experiență într-un podcast cu Cătălin Măruță, relatează .

Gabriela Cristea: „Una dintre poze a fost chiar premiată la Playboy America”

a decis să pozeze pentru revista Playboy în 2000, când avea doar 26 de ani. La acea vreme, această alegere a atras atenția și curiozitatea multora, dar Gabriela nu se simte jenată și nu regretă această experiență. A recunoscut că a fost bine plătită pentru ședința foto, ceea ce a contat pentru ea la momentul respectiv.

La un moment dat, mama Gabrielei Cristea, Paula Crăciunescu, a dezvăluit că fiica sa a ales să facă acest pictorial pentru Playboy din motive financiare, deoarece se confrunta cu dificultăți financiare. Gabriela a confirmat acest lucru, subliniind că nu a fost o experiență deosebită sau remarcabilă, ci mai degrabă una necesară pentru a face față unor dificultăți financiare de la acea vreme. Chiar dacă nu își mai amintește cu exactitate cât a fost plătită, ea recunoaște că a fost o sumă semnificativă.

„Mi-au dat lacrimile. Da, îmi aduc aminte momentul, un moment ca oricare altul, adică nu-ți închipui că e o chestie wow. Eu am luat toate lucrurile astea firești. Sună a lipsă de modestie sau cum? Una dintre poze a fost chiar premiată în America la Playboy America. Nu-mi mai aduc aminte exact (n.r. – cu cât a fost plătită), dar bine, binișor”, a spus în cadrul podcastului „Acasă la Măruță”.

Relația Gabrielei Cristea cu Familia

Gabriela Cristea a dezvăluit că nu a avut o relație apropiată cu . Ei nu au aprobat inițial decizia sa de a urma o carieră în televiziune, iar ea a trebuit să lupte pentru a-și îndeplini visurile. Relația tensionată cu familia sa, în special cu părinții, a dus la o ruptură și mai profundă după ce ea a împlinit 18 ani. Astfel, ea a ales să-și urmeze propriul drum și să-și construiască o carieră în media, în ciuda dezacordurilor familiei.

Gabriela Cristea subliniază că a făcut această alegere pentru a urma calea pe care și-a dorit-o și pentru a-și îndeplini visurile. Ea nu a cerut niciodată aprobarea familiei sale și consideră că, în cele din urmă, fiecare dintre noi trebuie să își urmeze propriile aspirații și să-și trăiască viața în funcție de propriile dorințe.

„Nu a fost relație aproape niciodată, pentru că ei și-au dorit altceva, eu mi-am dorit altceva și, la un moment dat, conflictul a fost atât de mare încât am hotărât ca fiecare să o luăm pe drumul pe care simțim că trebuie să-l luăm. S-a rupt relația după ce am făcut eu 18 ani și am hotărât să-mi iau viața în mâini și să încep să-mi fac o carieră și să fac ceea ce îmi doresc. Doar tata mai trăiește. Nu mai păstrez legătura cu el deloc. Mama, din păcate, nu mai este”, a mărturisit Gabriela Cristea.

„Nu aveam voie să fac nimic, erau foarte stricți și orice le-aș fi propus… poate și că era perioada aceea imediat după Revoluție, în care libertatea era prost înțeleasă, copiii se pierdeau foarte ușor pe drum, numai că nu a fost cazul meu, că nu voiam să mă pierd nicăieri pe drum, eu doar voiam să fac televiziune, ei nu erau de acord. Îți povesteam momentul meu cu Horia Brenciu, primul moment al meu, am venit acasă și am spus ce mi s-a întâmplat, o să prezint Eurovisionul, eu foarte încântată și mi s-a spus «Nu». Atunci am sărit pe geam și m-am dus să-l prezint, pentru că eu voiam să fac asta și pentru că nu erau multe intrările la momentul acela. Dacă pierdeai trenul, pierdeai trenul și mai venea peste 5 ani, habar n-am, iar eu nu aveam 5 ani să pierd sau, cel puțin, eu așa consideram la momentul respectiv, că nu-i am”, a mai spus Gabriela Cristea.