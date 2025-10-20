Gabriela Firea a devenit bunică. Momente fericite în viața fostei primărițe

Gabriela Firea, fosta primăriță a Bucureștiului, a devenit bunică pentru prima dată. Află detalii despre noul capitol din viața sa și cum a împărtășit vestea.

Gabriela Firea a devenit bunică – Momente pline de bucurie în viața fostei primărițe

Gabriela Firea, cunoscută pentru activitatea sa intensă în politică și implicarea socială, a intrat într-un nou capitol fericit al vieții sale personale. Recent, fosta primăriță a Bucureștiului a devenit bunică pentru prima dată, o veste care a emoționat atât familia sa, cât și pe susținătorii săi.

O nouă etapă în viața Gabrielei Firea

Anunțul a fost făcut chiar de , care a transmis prin intermediul rețelelor sociale cât de mult înseamnă acest moment pentru ea și familia sa. Bucuria de a avea un nepoțel a adus lumină și speranță în viața fostei primărițe, care și-a exprimat dorința de a petrece cât mai mult timp alături de micuț.

„Bine ai venit în familia noastră, Emily-Victoria! Îți dorim o viață plină de sănătate, zile senine, bucuria de a trăi și a explora lumea. Felicitări, norei mele dragi Eva și primului meu fiu Tudor! Sigur veți fi părinți iubitori și grijulii. Să fiți binecuvântați! Vă iubim! Zâmbetul copilului este ca o rugăciune către Dumnezeu.”, a scris pe pagina sa de Facebook.

Reacții și mesaje de felicitare

După ce vestea a devenit publică, numeroase personalități din lumea politică și nu numai i-au transmis felicitări și urări de bine. Comunitatea online a reacționat rapid, lăsând comentarii calde și încurajatoare.