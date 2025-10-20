B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Gabriela Firea a devenit bunică. Momente fericite în viața fostei primărițe

Gabriela Firea a devenit bunică. Momente fericite în viața fostei primărițe

Adrian A
20 oct. 2025, 10:58
Gabriela Firea a devenit bunică. Momente fericite în viața fostei primărițe
sursa: Gabriela Firea/facebook

Gabriela Firea, fosta primăriță a Bucureștiului, a devenit bunică pentru prima dată. Află detalii despre noul capitol din viața sa și cum a împărtășit vestea.

Gabriela Firea a devenit bunică – Momente pline de bucurie în viața fostei primărițe

Gabriela Firea, cunoscută pentru activitatea sa intensă în politică și implicarea socială, a intrat într-un nou capitol fericit al vieții sale personale. Recent, fosta primăriță a Bucureștiului a devenit bunică pentru prima dată, o veste care a emoționat atât familia sa, cât și pe susținătorii săi.

O nouă etapă în viața Gabrielei Firea

Anunțul a fost făcut chiar de Gabriela Firea, care a transmis prin intermediul rețelelor sociale cât de mult înseamnă acest moment pentru ea și familia sa. Bucuria de a avea un nepoțel a adus lumină și speranță în viața fostei primărițe, care și-a exprimat dorința de a petrece cât mai mult timp alături de micuț.

„Bine ai venit în familia noastră, Emily-Victoria! Îți dorim o viață plină de sănătate, zile senine, bucuria de a trăi și a explora lumea. Felicitări, norei mele dragi Eva și primului meu fiu Tudor! Sigur veți fi părinți iubitori și grijulii. Să fiți binecuvântați! Vă iubim! Zâmbetul copilului este ca o rugăciune către Dumnezeu.”, a scris Gabriela Firea pe pagina sa de Facebook.

Reacții și mesaje de felicitare

După ce vestea a devenit publică, numeroase personalități din lumea politică și nu numai i-au transmis felicitări și urări de bine. Comunitatea online a reacționat rapid, lăsând comentarii calde și încurajatoare.

Tags:
Citește și...
Nicoleta Luciu, nouă schimbare radicală la 45 de ani. „Am fost în Turcia și mi-am micșorat…” (FOTO)
Monden
Nicoleta Luciu, nouă schimbare radicală la 45 de ani. „Am fost în Turcia și mi-am micșorat…” (FOTO)
Adriana Bahmuțeanu, despre situația medicului Flavia Groșan: „Să ne rugăm pentru doamna doctor! A descoperit formula medicală prin care se putea trata carcalacul cu doar câteva pastile”
Monden
Adriana Bahmuțeanu, despre situația medicului Flavia Groșan: „Să ne rugăm pentru doamna doctor! A descoperit formula medicală prin care se putea trata carcalacul cu doar câteva pastile”
Anunț BOMBĂ pentru fanii „Insula Iubirii”! Doi foști concurenți au stabilit data nunții. Despre cine este vorba
Monden
Anunț BOMBĂ pentru fanii „Insula Iubirii”! Doi foști concurenți au stabilit data nunții. Despre cine este vorba
Ecaterina Ladin: „Am spus asta și o repet: nu mă descurc!”. Cum arată viața unei actriței cu trei copii
Monden
Ecaterina Ladin: „Am spus asta și o repet: nu mă descurc!”. Cum arată viața unei actriței cu trei copii
Olga Guțanu, tensiuni în familie din cauza relației cu CRBL: „Să nu fii cu un bărbat mai mare decât tine, să nu mă faci de râs”
Monden
Olga Guțanu, tensiuni în familie din cauza relației cu CRBL: „Să nu fii cu un bărbat mai mare decât tine, să nu mă faci de râs”
Daciana Sârbu, surprinsă de ideea fiicei sale, Irina. Ce i-a propus fata ei și a lui Victor Ponta: „Mă bucur că am ascultat-o”
Monden
Daciana Sârbu, surprinsă de ideea fiicei sale, Irina. Ce i-a propus fata ei și a lui Victor Ponta: „Mă bucur că am ascultat-o”
Bianca Drăgușanu, dezvăluire neașteptată despre sarcină: „Am fost o gravidă atipică, nu voiam să atrag energii negative”
Monden
Bianca Drăgușanu, dezvăluire neașteptată despre sarcină: „Am fost o gravidă atipică, nu voiam să atrag energii negative”
De ce Fuego nu sărbătorește Crăciunul alături de mama sa: „Îmi va ține pumnii și anul acesta”
Monden
De ce Fuego nu sărbătorește Crăciunul alături de mama sa: „Îmi va ține pumnii și anul acesta”
Ce spune Olga Guțanu despre posibilitatea de a avea un copil cu CRBL? „Fără ajutorul cuiva, e misiune imposibilă”
Monden
Ce spune Olga Guțanu despre posibilitatea de a avea un copil cu CRBL? „Fără ajutorul cuiva, e misiune imposibilă”
Anda Adam, ieșire nervoasă la „Asia Express”: „Îi urăsc din tot sufletul”. Ce a supărat-o pe vedetă
Monden
Anda Adam, ieșire nervoasă la „Asia Express”: „Îi urăsc din tot sufletul”. Ce a supărat-o pe vedetă
Ultima oră
11:33 - Nicoleta Luciu, nouă schimbare radicală la 45 de ani. „Am fost în Turcia și mi-am micșorat…” (FOTO)
11:28 - Adriana Bahmuțeanu, despre situația medicului Flavia Groșan: „Să ne rugăm pentru doamna doctor! A descoperit formula medicală prin care se putea trata carcalacul cu doar câteva pastile”
11:10 - Vremea în România pe 20 octombrie 2025: Cum va fi astăzi și ce ne așteaptă în weekend?
10:49 - Unele blocuri din Rahova au fost realimentate cu gaze. Ce a anunțat Distrigaz Sud Rețele
10:35 - Unde vor sta locatarii din blocul afectat de explozie. Bujduveanu: Oamenii au 3 variante din care să aleagă. Noi suntem foarte flexibili în a le oferi cât mai repede un cămin (VIDEO)
10:17 - Anunț BOMBĂ pentru fanii „Insula Iubirii”! Doi foști concurenți au stabilit data nunții. Despre cine este vorba
09:51 - Ecaterina Ladin: „Am spus asta și o repet: nu mă descurc!”. Cum arată viața unei actriței cu trei copii
09:49 - Un bărbat din Dolj și-a omorât soția, apoi s-a sinucis. Descoperirea, făcută de fiul de 13 ani. De la ce ar fi pornit conflictul (VIDEO)
09:39 - Blocul care a explodat pe Calea Rahovei urmează să fie demolat. Când se va întâmpla acest lucru
09:23 - Olga Guțanu, tensiuni în familie din cauza relației cu CRBL: „Să nu fii cu un bărbat mai mare decât tine, să nu mă faci de râs”