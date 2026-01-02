Soția lui Dani Oțil atrage toate privirile, cu fiecare apariție de-a sa. Nici de Revelion, Gabriela Prisăcariu nu a făcut rabat de la o ținută impecabilă, care să-i pună în valoare silueta de invidiat, cu forme bine conturate. Fotomodelul a marcat trecerea dintre ani într-un loc de vis, strălucind la propriu, într-o ținută transparentă.

Unde au sărbătorit Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil de Revelion

La finalul unui an încărcat, și Dani Oțil și-au luat zborul despre o destinație exotică. Au sărbătorit trecerea dintre ani pe o plajă exotică, în Maldive. Au fugit de vremea rea și de furtunile de zăpadă din România într-un loc unde s-au putut bucura la maxim de soare și ape turcoaz.

În timp ce Revelionul și l-au dedicat lor, primele zile de vacanță au fost cu și despre familie. Împreună cu micuțul Tiago, Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil s-au bucurat de zăpadă și de sporturile specifice sezonului în Munții Dolomiți, din .

Ce ținută a purtat Gabriela Prisăcariu pentru Revelion

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au marcat trecerea dintre ani la un restaurant situat pe plajă. Amândoi au optat pentru ținute elegante, în ton cu importanța evenimentului. Gabriela a reușit să întoarcă toate privirile, cu o rochie lungă, mulată, transparentă, pe care erau aplicate numeroase paiate. Ținuta a pus în valoare silueta și formele atent lucrate ale soției prezentatorului TV.

„Un an nou minunat să avem!”, a fost descrierea pe care Gabriela a adăugat-o fotografiilor surprinse în seara de Revelion.

Gabriela și Dani Oțil formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz. Cei doi au împreună un băiețel de patru ani, pe Tiago, și au spus marele „da” iubirii lor, în 2023. Intr-un interviu acordat cu ceva timp în urmă, prezentatorul TV a povestit succint cum a luat naștere povestea de dragoste cu Gabriela Prisăcariu.

„M-am îndrăgostit de soția mea la prima vedere. Nu mă așteptam să ajungem atât de departe, credeam că este doar încă un model care nu mă bagă în seamă. Dar ea a fost prima care mi-a răspuns la telefon. De acolo, lucrurile s-au legat și acum suntem o familie minunată”, a spus Dani Oțil, pentru Unica.