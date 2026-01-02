B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Monden » Gabriela Prisăcariu a întors toate privirile de Revelion. Pentru ce ținută a optat soția lui Dani Oțil

Gabriela Prisăcariu a întors toate privirile de Revelion. Pentru ce ținută a optat soția lui Dani Oțil

B1.ro
02 ian. 2026, 21:36
Gabriela Prisăcariu a întors toate privirile de Revelion. Pentru ce ținută a optat soția lui Dani Oțil
Cuprins
  1. Unde au sărbătorit Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil de Revelion
  3. Ce ținută a purtat Gabriela Prisăcariu pentru Revelion

Soția lui Dani Oțil atrage toate privirile, cu fiecare apariție de-a sa. Nici de Revelion, Gabriela Prisăcariu nu a făcut rabat de la o ținută impecabilă, care să-i pună în valoare silueta de invidiat, cu forme bine conturate. Fotomodelul a marcat trecerea dintre ani într-un loc de vis, strălucind la propriu, într-o ținută transparentă.

Unde au sărbătorit Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil de Revelion

La finalul unui an încărcat, Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil și-au luat zborul despre o destinație exotică. Au sărbătorit trecerea dintre ani pe o plajă exotică, în Maldive. Au fugit de vremea rea și de furtunile de zăpadă din România într-un loc unde s-au putut bucura la maxim de soare și ape turcoaz.

În timp ce Revelionul și l-au dedicat lor, primele zile de vacanță au fost cu și despre familie. Împreună cu micuțul Tiago, Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil s-au bucurat de zăpadă și de sporturile specifice sezonului în Munții Dolomiți, din Italia.

Ce ținută a purtat Gabriela Prisăcariu pentru Revelion

Gabriela Prisăcariu și Dani Oțil au marcat trecerea dintre ani la un restaurant situat pe plajă. Amândoi au optat pentru ținute elegante, în ton cu importanța evenimentului. Gabriela a reușit să întoarcă toate privirile, cu o rochie lungă, mulată, transparentă, pe care erau aplicate numeroase paiate. Ținuta a pus în valoare silueta și formele atent lucrate ale soției prezentatorului TV.

„Un an nou minunat să avem!”, a fost descrierea pe care Gabriela a adăugat-o fotografiilor surprinse în seara de Revelion.

Gabriela și Dani Oțil formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbiz. Cei doi au împreună un băiețel de patru ani, pe Tiago, și au spus marele „da” iubirii lor, în 2023. Intr-un interviu acordat cu ceva timp în urmă, prezentatorul TV a povestit succint cum a luat naștere povestea de dragoste cu Gabriela Prisăcariu.

„M-am îndrăgostit de soția mea la prima vedere. Nu mă așteptam să ajungem atât de departe, credeam că este doar încă un model care nu mă bagă în seamă. Dar ea a fost prima care mi-a răspuns la telefon. De acolo, lucrurile s-au legat și acum suntem o familie minunată”, a spus Dani Oțil, pentru Unica.

Tags:
Citește și...
România are două dintre cele mai sigure orașe ale lumii. Dan Negru: „Am rămas gură cască”
Monden
România are două dintre cele mai sigure orașe ale lumii. Dan Negru: „Am rămas gură cască”
Laura Cosoi, anunț neașteptat la început de an! Vedeta va deveni mamă pentru a cincea oară: „Mulțumesc, Doamne, pentru darul primit”
Monden
Laura Cosoi, anunț neașteptat la început de an! Vedeta va deveni mamă pentru a cincea oară: „Mulțumesc, Doamne, pentru darul primit”
Marina Almășan iubește din nou. Cine este bărbatul care i-a schimbat viața și i-a readus zâmbetul (FOTO)
Monden
Marina Almășan iubește din nou. Cine este bărbatul care i-a schimbat viața și i-a readus zâmbetul (FOTO)
Loredana este în doliu! Tatăl artistei a trecut în neființă: „Am sperat că momentul ăsta nu va veni vreodată”
Monden
Loredana este în doliu! Tatăl artistei a trecut în neființă: „Am sperat că momentul ăsta nu va veni vreodată”
Mihai Trăistariu visează la „nemurire” și vrea să-i ajute și pe români să trăiască mai mult: „Mă tentează să-mi fac un centru de sănătate, de geriatrie”
Monden
Mihai Trăistariu visează la „nemurire” și vrea să-i ajute și pe români să trăiască mai mult: „Mă tentează să-mi fac un centru de sănătate, de geriatrie”
Theo Rose a stârnit amuzamentul internauților! Ce mesaj ar fi primit vedeta de la o rudă decedată: „O să mă rog și mai puternic de acum”
Monden
Theo Rose a stârnit amuzamentul internauților! Ce mesaj ar fi primit vedeta de la o rudă decedată: „O să mă rog și mai puternic de acum”
Cât costă să petreci Revelionul în clubul Deliei din Capitală? Prețul celui mai scump pachet este echivalentul unei vacanțe într-o stațiune luxoasă din Elveția
Monden
Cât costă să petreci Revelionul în clubul Deliei din Capitală? Prețul celui mai scump pachet este echivalentul unei vacanțe într-o stațiune luxoasă din Elveția
Gigi Becali, scandal monstru în biserică. Ce dorință neobișnuită ar fi avut patronul FCSB
Monden
Gigi Becali, scandal monstru în biserică. Ce dorință neobișnuită ar fi avut patronul FCSB
Justin Bieber cere schimbări uriașe în industria muzicală! Dezvăluiri cutremurătoare despre ce a trăit în spatele scenei: „Ceea ce mi s-a întâmplat a fost real”
Monden
Justin Bieber cere schimbări uriașe în industria muzicală! Dezvăluiri cutremurătoare despre ce a trăit în spatele scenei: „Ceea ce mi s-a întâmplat a fost real”
Fuego a stârnit controverse în mediul online: „Eram mai respectuoși, mai iubitori de țară”
Monden
Fuego a stârnit controverse în mediul online: „Eram mai respectuoși, mai iubitori de țară”
Ultima oră
23:36 - Melania Trump a strălucit la petrecerea de Anul Nou de la Mar-a-Lago. Cât a costat rochia purtată de Prima Doamnă
23:09 - Noul primar al New Yorkului intră în conflict cu Israelul chiar din prima zi de mandat: „Mamdani își arată adevărata față”
23:00 - Alimentele pe care ar trebui să le mănânci la micul dejun pentru o viață longevivă
22:27 - Ministrul Apărării vine cu explicații. Adevărul despre cele 50 de milioane de euro acordate Ucrainei: „Este o decizie asumată”
22:19 - Ce ar fi dus la izbucnirea incendiului devastator din Crans-Montana? Prima ipoteză a anchetatorilor
21:51 - Psihologii trag un semnal de alarmă! Obiceiuri care ne sabotează fericirea mai mult decât credem
21:14 - Dorința de mișcare se face simțită după zilele de sărbătoare. Românii iau cu asalt piscinele, patinoarele și băile termale
21:04 - România are două dintre cele mai sigure orașe ale lumii. Dan Negru: „Am rămas gură cască”
20:38 - Coșmarurile îți pot scurta viața! Adevărul șocant descoperit de cercetătorii britanici
20:34 - Guvernul reduce numărul vizelor de muncă pentru lucrătorii din afara UE. Reacția antreprenorilor