Gabriela a fost absentă din mediul online, în ultima perioadă. Aceasta se confruntă cu probleme de și mărturisește că se simte lipsită de energie. Iată despre ce este vorba!

„Update din viața reală”

Gabriela Priscariu, soția lui Dani Oțil, unul dintre prezentatorii de la „Neatza”, a explicat pe rețelele de socializare de ce a lipsit o perioadă de timp de aici. Se pare că aceasta se confruntă cu niște probleme de sănătate. Starea ei nu este una tocmai bună.

„Update din viața reală. Nu prea am fost prezentă pe aici, pentru că încă nu mi-am revenit după criza de fiere care, de fapt, s-ar putea să fi fost o gastrită. Trebuie să-mi fac o endoscopie. N-am energie să fac nimic”, a scris Gabriela pe rețelele sociale.

„Este ceva rău”

Acesta mărturisește că energia ei nu prea există. Astfel, ea nu reușește să își îndeplinească atribuțiile zilnice. Gabriela a mărturisit că nici măcar nu a putut să își ducă copilul la grădiniță.

„Durerea asta este ceva rău. M-am culcat aseară bine, cu o mulțime de planuri pentru azi, dar nici măcar nu am putut să-l duc sau să-l iau pe Tiago de la grădiniță”, a mai precizat ea.

„Cel mai urât sentiment”

Aceasta s-a hotărât, în cele din urmă, să facă o endoscopie pentru a stabili exact cauza. Procedura va avea loc mâine, 14 noiembrie.

„Este cel mai urât sentiment de pe lumea asta să nu îți poți ajuta copilul real, să îi iei tu durerea, să faci ceva repede. Asta m-a doborât. Ce mă întristează la fel de tare este faptul că îl știu pe el un copil energic și să îl văd așa moale, și să îl duc eu în brațe până la baie sau înapoi, asta a fost crunt, absolut oribil acest sentiment”, a mai spus ea în mediul online.