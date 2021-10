George Buhnici a spus adevărul despre cine s-ar ascunde, de fapt, în spatele Andreei Esca, la Pro TV

În cadrul podcastului „Aproximativ Discuții”, găzduit de DJ-ul Gojira, George Buhnici a fost invitat să povestească despre viața sa ca jurnalist de investigații, dar și experiența pe care acesta a câștigat-o la Pro TV și la trustul media Antena, în 2003.

George Buhnici, dezvăluiri despre jurnalista Andreea Esca

În cadrul celor aproximativ 4 ore petrecute la televiziunea on-line HappyFish, George Buhnici a transmis informații despre modul în care prezentatoarea TV Andreea Esca citește, de fapt, știrile făcute de o altă colegă.

”Eu scriu și rescriu o știre de 20 de ori, până când simt că am înțeles-o atât de bine, încât o pot explica și altcuiva, iar persoana respectivă nu va avea probleme în a o înțelege. Eu spun ce am de spus în 20 de secunde și dacă nu e foarte simplu și clar, omul n-a înțeles nimic și până să se dumirească, s-a și trecut la știrea următoare”, a transmis Andreea Esca, conform ele.ro

Pentru a susține cele spuse, George Buhnici a făcut următoarea afirmație în podcastul lui Gojira: ”Jurnalul de la Pro TV, de la ora 19.00, este rescris de Paula Săcui. Practic, tu când o vezi pe Andreea Esca că vorbește acolo, e în mâna Paulei Săcui”.

Andreea Esca este jurnalistă din partea trustului media Pro de peste un sfert de secol. Aceasta a fost întrebată de nenumărate ori dacă ar părăsi vreodată Pro TV, dar aceasta nu se gândește să plece de bunăvoie, ci doar dacă este dată afară sau i se găsește un înlocuitor.

George Buhnici și succesul său media

După ce a plecat de la Pro, acesta și-a continuat, practic, emisiunea destinată lumii IT pe canalul său de YouTube, unde și-a strâns o echipă și lucrează în paralel atât pentru canalul său, cât și pentru revista sa „Cavaleria”, unde testează diferite gadgeturi, telefoane sau autoturisme de ultimă generație. George Buhnici are în momentul de față peste 1 milion de abonați, iar succesul său se datorează conținutului ce rămâne relevant, indiferent de an.