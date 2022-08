George Burcea, atac dur la adresa Andreei Bălan. Cu ce probleme se confruntă fiicele vedetelor: „Sunt terorizate”

George Burcea și Andreea Bălan s-au iubit în trecut, dar acum nu mai formează cuplu. Vedetele s-au separat și au trecut prin mai multe momente tensionate. Se pare că cei doi nu se suportă și nu încetează să concureze pentru atenția fiicelor. Actorul a venit cu un nou val de critici la adresa ex-partenerei.

George Burcea petrece mai mult timp cu cele două fiice

George Burcea a petrecut mai mult timp cu Ella și Clara. Actorul spune că fetele se înțeleg perfect cu Viviana Sposub și se distrează de minune.

„ , cred că sunt cele mai bune prietene, se înțeleg foarte bine. La Botoșani am fost doar eu cu fetele și nu știu dacă o să mai am o vacanță doar eu cu ele în august, dat fiind faptul că am și muncă. Trebuie să și muncesc la un proiect și vreau să apuc să plec și cu Viviana câteva zile undeva.

În principiu, dat fiind faptul că nu petrec 24 din 24 de ore cu ele, în momentul în care mă întâlnesc cu ele, fac tot ce vor ele. Nu mă duc în zona extremă în care să le cumpăr multe lucruri, să le învăț „prost’. Dar nici nu le interzic lucruri, pentru că mi se pare normal dacă petreci, nu știu, 3 zile pe săptămână sau 3 zile la două săptămâni cu ele, să le faci tot ceea ce vor ele”, a explicat George Burcea pentru

Ella și Clara, terorizate de celebra mămică

Totodată, actorul a criticat-o pe Andreea Bălan pentru dorința ei arzătoare de a fi faimoasă. Burcea crede că fetele sunt prea mult expuse pe rețelele de socializare de către mama lor.

„Nu este despre ce le cumperi și despre ce le oferi, material. Este despre cum petreci timpul cu ele. Nici măcar cantitatea timpului nu este valabilă, ci calitatea. Și eu încerc mereu și cred, poate fac bine, poate fac rău, vom vedea mai târziu, încerc cât de mult – chiar dacă petrec 2 ore cu ele când le iau de la grădiniță, că de foarte multe ori, în timpul săptămânii, le iau de la grădi, mă joc cu ele, după care le duc acasă. Apoi vine săptămână mea în care le iau la mine acasă.

Încerc, de fiecare dată , să fie de calitate. Lăsăm telefonul, facem 2-3 poze, dacă ele vor, dacă nu, nu. Că, oricum, sunt terorizate de câte poze fac, așa că încerc să petrec timp de calitate cu fetele mele”, a mai spus George Burcea.