George Mihăiță, despre rolul lui Bebe Măcelaru din Tătuțu’: „Acum trece prin niște căutări pe nisipuri mișcătoare”. Cum se pregătește actorul pentru filmări și ce își dorește de la telespectatori

a revenit pe micile ecrane, în ul său din Tătuțu’. Actorul a dezvăluit că personajul său „trece prin niște căutări pe nisipuri mișcătoare”, scrie .

Cum îi dă viață personajului

George Mihăiță mărturisește că a revenit la serial „cu aceleași gânduri optimiste, cu încredere și speranță, dar și cu o oarecare frică, legată de ceea ce poate deveni personajul”.

Actorul spune că se pregătește intens și este „un elev silitor” când vine vorba despre învățatul replicilor.

„Nu am vreo tehnică specială, doar încep ca un elev silitor, repet de multe ori, am 6-7 ore de repetiții pe zi. Reiau în fiecare zi, fiecare scenă. De exemplu, dacă am filmat primele două episoade, eu deja lucrez la episodul 10. Iar monoloagele le repet chiar și de câte 10 ori pe zi”, explică el.

De asemenea, ce îl ajută pe el este să învețe și replica celuilalt personaj.

„Am învățat singur să spun și replica celuilalt personaj, fiindcă în felul acesta gândesc ce am eu de făcut pe replica lui. Mă ajută mai mult așa.”, a menționat George Mihăiță.

Făcând o comparație între rolul lui din acest serial și rolul din Clanul, actorul spune că există multe asemănări.

„Are foarte multe asemănări. Este mai agil, mai sprinten, ca să spun așa (râde). Surprinzător, dar are momente când și zâmbește! În Clanul, era deja un personaj așezat, avea un culoar doar al lui. Acum trece prin niște căutări pe nisipuri mișcătoare. Se confruntă cu multe trădări și sunt multe lucruri imprevizibile care apar”, spune actorul.

Tot el menționează că își dorește „ca telespectatorii să rămână cu părțile pozitive ale lui Tătuțu’, cu principiile lui de viață, cu respectul față de familie, de copii și să îi ierte păcatele”.