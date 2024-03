George Vlad, românul care a înregistrat sunetele deșertului pentru Dune 2. Cum a găsit locațiile perfecte (VIDEO)

George Vlad este românul care s-a ocupat de o parte esențială a filmului „Dune 2”, apreciat ca fiind . Mai exact, bărbatul „i-a dat voce” deșertului de pe Arrakis.

George Vlad înregistrat sunetele deșertului pentru Dune 2

George Vlad călătorește prin toată lumea pentru a înregistra sunetele naturii, iar pentru „Dune 2” a organizat o expediție în Sahara, scrie .

Acesta a declarat că a fost contactat de Dave Whitehead, un sound designer și supervising editor, anul trecut, pentru a lucra la acest proiect.

„În email mi-a zis că lucrează la un proiect fain, a cărui acțiune se petrece în deșert, și știa că eu fusesem în expediții în Danakil, Namib, Kalahari, Oman, Atacama etc. Nu prea aveam mult timp la dispoziție, dar când am auzit la ce proiect lucrează nu am putut să refuz oferta. Câteva luni mai târziu eram în expediție în Algeria, la granița cu Libia și Niger”, a spus el.

Pentru acesta, experiența de lucru la „Dune 2” a fost un vis devenit realitate.

„Dave Whitehead și Richard King sunt la vârful carierei lor și au lucrat la filme cu care generații întregi au crescut – și Richard King are patru premii Oscar pentru sunet! Prin comparație, pentru mine era doar al doilea proiect la Hollywood și e ușor de înțeles de ce mă simțeam ca un impostor. La început am fost cam nesigur, dar după câteva discuții cu ei mi-am revenit și m-am concentrat pe munca mea. Nu a fost ușor să organizez expediția în Algeria, dar fiind obișnuit cu birocrația din România și din alte țări africane până la urmă am reușit să iau viza și să intru în țară. În Sahara am lucrat cu localnici tuaregi, care m-au ajutat să găsesc locațiile perfecte pentru înregistrări și să supraviețuiesc în deșert. Comunicarea a fost cam dificilă, pentru că franceza mea e cam slăbuță și ei nu vorbeau engleză”, a adăugat George Vlad.

Bărbatul a mărturisit că a fost foarte complicat să înregistreze vânt în zone exterioare aproape de stânci și munți.

„Vântul în sine nu face sunete, doar atunci când interacționează cu obiecte și forme de relief. De cele mai multe ori, sunetul este foarte delicat și dificil de înregistrat, mai ales că energia vântului poate distorsiona microfoanele foarte ușor. În munții Tassili N’Ajjer sunt multe zone din astea stâncoase, cu canioane și peșteri, așa că am reușit să aleg perspectivele potrivite după multe zile de explorări. În general a fost mai ușor să lucrez la Dune decât la alte proiecte, precum „Mufasa The Lion King” (n.r. – film Disney care va avea premiera în decembrie, anul acesta) sau „Horizon Forbidden West” (n.r. – joc video). Deșertul e mai ușor de înregistrat decât anumite animale sau ploaia în junglă, de exemplu.”, a precizat acesta, pentru Hotnews.



„Dune 2” a avut încasări de milioane de dolari în primul weekend de proiecţii

Amintim că filmul „Dune: Part Two” aproximativ 81,5 milioane de dolari pentru primul său weekendul de proiecții la box office-ul național, potrivit estimărilor oficiale ale Warner Bros.

Filmul a strâns încă 97 de milioane de dolari în străinătate, ceea ce a condus la un total estimat de 178,5 milioane de dolari pe 72 de piețe, potrivit numerelor studioului. Filmul a fost deschis în 4.071 de cinematografe din America de Nord.

Continuarea Dune a strâns 32,2 milioane de dolari pe 809 de ecrane Imax din întreaga lume – nefiind încă deschisă în Japonia și China – conform unui comunicat de presă al Imax.