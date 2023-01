Georgiana Lobonț, despre drama prin care a trecut la 24 de ani: „De mică am avut un vis, când voi fi mare să am o familie frumoasă”

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că recent, soțul îndrăgitei artiste a anunțat că vor divorța. Vestea a venit ca un șoc, asta fiindcă mereu pozau în cuplul și familia perfectă. Au trecut prin multe împreună, inclusiv printr-un eveniment care a marcat-o profund pe cântăreață la acel moment.

Totuși, de-a lungul timpului au reușit să depășească cu bine tot ce le-a stat în calea fericirii, însă se pare că nu și de data aceasta.

Drama prin care a trecut la vârsta de 24 de ani

Drama prin care a trecut Georgina Lobonț la vârsta de 24 de ani a șocat pe toată lumea. Artista se bucura de o familie perfectă până de curând, când s-a aflat că Rareș Ciciovan, soțul ei, vrea să divorțeze. Amândoi, cot la cot, au luptat foarte mult pentru a ajunge să își întemeieze o familie ca la carte, îndurând multe probleme împreună.

Părinții artistei nu a fost de acord cu căsătoria dintre ea și soțul ei, însă nu au ascultat de nimeni și și-au făcut visul să devină realitate. Și nu, la vârsta de 24 de ani. În schimb, aceasta are legătură cu o problemă de sănătate, pe urma căreia medicii i-au dat o veste tulburătoare ce a dus-o direct la depresie.

Știm cu toții faptul că Georgiana Lobonț era oriunde însoțită de soțul ei, care i-a devenit și manager în toți acești ani. I-a fost alături încă din primul moment, chiar și atunci când medicul i-a dat o veste cruntă la 24 de ani, și anume că nu putea să aibă copii. Artista nu putea accepta această idee și a intrat în depresie, însă soțul ei a ajutat-o să înețeleagă că totul o să fie bine. Ba mai mult, i-a promis că dacă nu poate face copii, vor înfia unul.

„De mică am avut un vis… cand voi fi mare să am o familie frumoasă, un soţ iubitor şi copii drăgălaşi. Acest vis a început sa devina realitate in momentul in care l-am cunoscut pe Rares şi am devenit sot si sotie. Ne doream foarte mult sa avem un copil împreună, încă de cand ne-am cunoscut. După căsătorie am început să facem mai mult în privinţa asta pentru a deveni părinti. După mai multe încercări, într-o zi am vizitat un medic specialist care mi-a dat o veste foarte dureroasă.

Nu puteam să devin mamă… mi-a zis că trebuie să urmez un tratament care să mă ajute în această privinţă. Au urmat câteva zile extrem de grele si de triste pentru mine, dar si pentru Rares. Eram dezamagita şi nu puteam să concep că o fată aşa tânără ca mine nu poate face copii. Picasem intr-o depresie” ,povestea dezamăgită Georgiana Lobonț, în urmă cu ceva ani, scrie !.

Cei doi soți au reușit să devină părinți

Georgiana Lobonț a trecut prin clipe cumplite alături de soțul ei, însă împreună au reușit. După sfaturile medicilor și tratament, cei doi au devenit părinți. Nu o dată, ci de două ori, astfel că azi au doi copii adorabili care le umple inimile de bucurie.

„Rareș ca sa ma consoleze îmi zicea că dacă chiar nu v-om putea deveni părinti, v-om adopta un copilas. A fost o perioadă trista pentru mine. Nu am putut să vorbesc aceste lucruri cu nimeni decât cu câţiva prieteni foarte apropiati. Nici părinţii noştri nu au stiut prin ce trecem. Am început să urmez tratamentul dar în acelaşi timp mă rugam încontinuu.

Mă rugam în gând, prin casă. Mereu mă gândeam cu teamă la acest lucru. În acelaşi timp nu mi-am pierdut speranţa. Am fost să mă rog şi la Manăstiri. Icoana Făcătoare de Minuni de la Nicula cred că m-a ajuta. Mereu când am avut obstacole în viaţă sau când treceam prin unele încercări mergeam la ea şi mă rugam” ,declara interpreta în urmă cu mai mult timp.

Din păcate însă, deși nimeni nu-i vedea în acest impas al vieții, cei doi și-au spus ‘adio’, Rareș Ciciovan confirmând divorțul de soția lui.

Rareș Ciciovan nu a ezitat și a ieșit în față pentru a confirma divorțul de soția și mam copiilor săi. Din păcate, între cei doi nu mai este cale de împăcare, asta conform declarațiilor făcute de încă soțul Georgianei Lobonț. Nimeni nu știe ce s-a întâmplat între ei, însă din informațiile făcute publice, se pare că este vorba despre o problemă cu care s-au mai confruntat și în trecut, însă au reușit să treacă peste.

„Nu am înaintat actele de divorț, le-am făcut extra pentru că am și eu prieteni în România. S-a terminat, cu asta am spus tot, un nou început pentru fiecare. , nu poate fi impuls de moment, impulsul de moment nu se referă la ce s-a întâmplat astăzi. Să nu mă înțelegeți greșit, s-a terminat, e simplu. Și la mine par afaceri foarte bune, una e să pară, alta e să fie..

Nu are ce să zică ea urât rău despre mine, că ce? Am făcut doi copii, sunt frumoși, deștepți, seamănă cu mine, ce să zică. Acum cinci ani poate era posibilă treaba asta (n.r. să se împace) dar acum astăzi e gata, orice început are și un final” , a declarat soțul Georgianei Lobonț.