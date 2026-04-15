Cu o zi înainte de un nou termen de judecată în procesul dintre Marina Almășan și Georgică Cornu, afaceristul face acuzații fără precedent la adresa vedetei, într-o scrisoare „scăpată”, voit sau nu, pe rețelele de socializare.

Georgică Cornu: Marina, îl înșelai și tu pe Socaciu

Georgică Cornu ar fi vrut, se pare, să trimită scrisoarea chiar Marinei Almășan, când încă era în funcțiune

„Marina, nu mai continua cu minciunile pentru că te faci de râs la 63 de ani!

Nu ți-am transferat cei 200.000 de euro, ți i-am dat cash la Zambilelor, ai uitat probabil, aveai pe cap peruca! Acolo ți-am dat inelul cu care te-am cerut de soție și acolo am băut un pahar de șampanie. Chiar așa te-a lăsat memoria?!

Dacă i-am dat lui Socaciu, nu înseamnă că sunt proprietar fără acte a părții lui Socaciu? Nu ai jurat pe nimic, minți! Nu am făcut acte pentru că nu eram divorțat de Oana și erau alte urmări!

Marina, îl înșelai și tu pe Socaciu cu un tip care lucra într-un minister! Când ne-am cunoscut, ai întrerupt cu el (așa mi-ai spus). Socaciu tremura după bani! Eu l-am sunat de vreo 2-3 ori să vorbesc cu el și a refuzat, nu te-a mai vrut! Eu nu aveam nici o disperare”, a scris Georgică Cornu în scrisoare, potrivit

Georgică Cornu enumeră cadourile pe care i le-a făcut Marinei Almășan

Afaceristul detaliază apoi câte cadouri i-a făcut Marinei Almășan și prin câte locuri a plimbat-o. De altfel, el a dat-o în judecată tocmai pentru a-și recupera „cadourile”.

„Marina, chiar nu-ți mai amintești când ai primit bani la Zambile?

Marina, îți mai amintești la sejururile făcute la Como 2, Puglia-Bari, Veneția, Viena, Milano, Trieste, Verona, Israel, Portugalia, Spania s.m.d. Cu mine nu a fost niciodată cu low-cost! De fiecare dată am mers unde vroiai tu, Marina și am mers cu mașina era mai plăcut.

Studiul pe care l-a făcut fata ta, Marina, în Canada l-am plătit eu-10 000 de euro!

Marina, tot la Zambile ai luat bani, ai uitat și asta! Înseamnă că, din nou, m-ai mințit! Ce caracter!

Mașina pe care o aveai era veche și deteriorată, ai dorit una nouă! Ți-am luat una nouă! Nu ești în stare nici s-o întreții!

Vai dragă, dacă ai uitat tot, trebuie să mergi la medic, nu la avocat, să vezi dacă poate readuce memoria.

Referitor la bijuterii-nu minți pentru că e urât! Când te-am cunoscut, Marina Almășan, toate garderobele tale erau pe inventar! Ai uitat și asta?”, se mai arată în scrisoarea semnată de Georgică Cornu, din august 2024.